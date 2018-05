Startup oferece treinamento online e gratuito para profissionais de RH

São Paulo – Com a transformação digital, empresas e profissionais de todas as áreas viram a necessidade de se atualizar para acompanhar as constantes mudanças tecnológicas. E para quem trabalha com Recursos Humanos, a realidade não é diferente.

Pensando nisso e buscando valorizar os profissionais dessa área, a startup Qulture.Rocks criou a primeira conferência para abordar temas relevantes para o setor, a RH.Rocks. Será uma semana com mais de 60 palestras disponíveis online e gratuitamente, contando com o conhecimento dos principais executivos e empreendedores da área de RH.

O evento ocorrerá entre os dias 4 e 8 de junho e as inscrições podem ser feitas pelo site.

Para Francisco de Mello, fundador da Qulture.Rocks, a ideia do evento caminha ao lado do motivo da criação da startup, que desenvolve aplicativos para a gestão de desempenho das empresas.

“A gente quer empoderar o RH para ele atender às expectativas desse momento e poder virar o jogo e ser de fato estratégico”, diz ele. “O grande passo que a área deve dar é integrar seu trabalho com as metas das empresas”.

Assim, a conferência foi pensada para atender questões atuais, passando por temas abrangentes como transformação digital, aquisição e retenção de talentos, inovação e como crescer na carreira de RH. “A gente também quer inspirar pessoas com histórias de profissionais de sucesso”, fala Mello.

Na organização do evento foi considerado, por exemplo, como o mercado de RH é composto em grande parte por mulheres, e assim foram desenvolvidas palestras inteiramente focadas nesse público.

Um painel de executivas do mercado financeiro irá debater sobre maternidade e carreira, enquanto Camila Achutti, fundadora da MasterTech, irá falar sobre diversidade. Também será debatido o empoderamento da mulher e como a profissional pode se impôr em ambientes de maioria masculina.

Para entrar na questão de tecnologia será discutido sobre a metodologia das OKRs (sigla do inglês para “Objectives and key results”), ferramenta de gestão de pessoas usada por empresas de inovação, como Google, Twitter e Dropbox.

“É uma releitura da gestão por meio de metas aplicada a um ambiente mais digital e ágil. Seu domínio é essencial para a atualização do RH, que é dono das práticas de gestão de pessoas”, diz o executivo.

Entre os palestrantes de destaque estão Luís Gustavo Vitti, vice-presidente de Pessoas e Performance da Kraft-Heinz para Ásia e Pacífico, Ana Lúcia Catalbiano, diretora de RH da GE da América Latina, Eduardo Migliano, cofundador da 99jobs, e Hugh Strange, diretor de produtos da Nubank.

O CEO da startup acredita que o evento vale para todo tipo de profissional de RH, desde aqueles no início da carreira até diretores da área, assim como executivos de empresas interessados em entender melhor sobre gestão de pessoas.

Até esta segunda-feira, 28, mais de 4 mil profissionais de RH se inscreveram na HR.Rocks, sendo 50% da região sudeste, 25% do sul, 7% norte, 12% centro-oeste e 6% nordeste.