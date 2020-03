Startup de Florianópolis vai abrir mais de 200 vagas em 2020

São Paulo – A Resultados Digitais (RD), empresa de software para marketing e vendas, quer aumentar em 30% seu quadro de funcionários até o final de 2020. Para isso, eles esperam contratar mais de 200 profissionais.

A RD já possui 700 funcionários distribuídos entre a sede em Florianópolis e os escritórios de São Paulo, Joinville, Bogotá, Cidade do México e São Francisco. No ano passado, a empresa entrou para o ranking do LinkedIn de lugares onde os brasileiros sonham em trabalhar.

As vagas serão publicadas ao longo do ano, mas diversas posições já estão disponíveis no site. Segundo Anderson Nielson, diretor de Gestão de Talentos na RD, o maior volume de oportunidades estará nas equipes de vendas, atendimento, engenharia e produto.

Diploma não é um pré-requisito para a RD e alguns dos cargos oferecem a opção de trabalho remoto.

“Temos aprendido, ainda mais na área de tecnologia, que o sistema de educação não consegue entregar profissionais com a formação que precisamos. Então, temos investido em estrutura para capacitar as pessoas contratadas”, comenta o diretor.

Assim, Nielson destaca que a vontade de aprender e a capacidade de compartilhar conhecimentos são muito valiosas na companhia e atributos que eles procuram nos candidatos.

“Aqui somos loucos por dados e acho que duas análises importantes mostram isso: primeiro, as pessoas com maior alinhamento cultural e mais entrega são as que dizem que valorizam as oportunidade de aprendizado da RD. Segundo, ficou evidente que os líderes são alavancas muito fortes no desenvolvimento das equipes fora de treinamentos formais”, comenta ele.

Confira as oportunidades pelo site.