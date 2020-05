Stanford abre inscrições para programa de US$ 750 milhões em bolsas

Nathalia Bustamante, do Estudar Fora

Por Nathalia Bustamante, do Estudar Fora

A Universidade Stanford oferece um programa de bolsas de estudo para seus cursos de pós-graduação, disponível para todas as áreas. O Knight-Hennessy Scholars disponibiliza um total de 750 milhões de dólares em apoio financeiro — sendo o maior programa de bolsas já financiado por doações. As inscrições para as bolsas para Stanford vão até 14 de outubro.

O objetivo é selecionar até 90 estudantes de diversos países e formações, que demonstrem habilidades de liderança e alto desempenho. Podem se candidatar estudantes interessados em qualquer mestrado ou doutorado oferecido pela universidade; ciências da terra, do meio ambiente e energia; educação; engenharia; humanidades; direito e medicina — todas ranqueadas entre as melhores do mundo em suas áreas.

O que a bolsa oferece

As bolsas para Stanford cobrirá todas as despesas do estudante durante seu período de estudos em Stanford, incluindo os custos de anuidade da instituição; alojamento e alimentação dentro do campus; livros e equipamentos de pesquisa e estudos; seguro saúde; despesas de viagem de ida e volta para Stanford; transporte local e um valor para despesas pessoais.

Os bolsistas serão alojados no campus de Stanford e terão acesso à recém-inaugurada Denning House. Trata-se de um prédio novo da universidade, com salas de aula, salas de reunião, auditório e um espaço de jantar e convivência. Além disso, os Knight-Hennessy Scholars também terão acesso a treinamentos de liderança, mentoria com profissionais experientes em suas áreas e atividades práticas de aprendizado.

Para se candidatar às bolsas para Stanford

Para ser selecionado para o programa Knight-Hennessy, os estudantes devem enviar duas candidaturas separadas: uma para o programa de pós-graduação à sua escolha e outra para a bolsa de estudos. Só serão elegíveis à bolsa os candidatos que forem aprovados para a pós-graduação em Stanford.

A admissão aos cursos de pós em Stanford pode requerer outros documentos — confira aqui os prazos de inscrição e os detalhes para cada tipo de formação. Os prazos de candidatura para cada um dos cursos também variam.

A candidatura para o Knight-Hennessy é feita online e deve ser enviada até o dia 14 de outubro. É preciso enviar histórico acadêmico, resultados de testes padronizados (como GMAT, GRE e LSAT, além do exame de proficiência em inglês TOEFL), currículo, duas cartas de recomendação e dois essays. Estudantes pré-selecionados também deverão enviar um pequeno vídeo introdutório. Uma amostra de candidatura pode ser vista neste link.

A partir do crivo inicial, 150 finalistas serão convidados a participar de um fim de semana de imersão em Stanford, que acontecerá entre fevereiro e março de 2021. Lá, além de ter acesso a networking e treinamentos, os contemplados com as bolsas para Stanford serão selecionados.

O comitê de admissão vai considerar três critérios básicos na avaliação das candidaturas: pensamento crítico e independente, liderança com propósito e mindset cívico. Segundo o site oficial, “não há um estudante típico de Stanford, assim como não há um candidato ideal para o Knight-Hennessy.”

Sobre o Programa Knight-Hennessy Scholars

O nome do programa é uma homenagem a Philip H. Knight, ex-aluno de Stanford e cofundador da Nike — que doou 400 milhões de dólares para a iniciativa — e John L. Henessy, presidente de Stanford que encerrou em setembro seu mandato de 16 anos. Esta doação de Knight foi a maior já recebida pela Universidade de um só indivíduo, e possibilitou a criação do maior programa de bolsas de estudo financiado inteiramente por doações.

O programa de bolsas para Stanford também recebeu doações “menores”, de 100 milhões e 50 milhões de dólares, do investidor do Vale do Silício Robert King e sua esposa Dorothy e de Steven Denning e sua esposa Roberta.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.