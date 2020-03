Solitária no topo: 83% das empresas têm menos de duas mulheres no conselho

São Paulo – Das empresas de capital aberto do Brasil, apenas 16,9% possuem ao menos duas mulheres em seus conselhos de administração, revela estudo “Mulheres na Liderança” da Teva Indices.

O levantamento foi encomendado pelo Women on Board (WOB), iniciativa independente apoiada pela ONU Mulheres que procura estimular a participação feminina nos cargos mais altos da liderança.

Considerando os 1.854 assentos em conselhos das 272 empresas participantes no estudo, somente 10,8% são ocupados por mulheres.

Quando se debate a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, a presença das profissionais na liderança é um ponto crucial para trazer mudanças dentro das empresas.

Mesmo com a grande presença de mulheres no mercado de trabalho, são poucas as que avançam na carreira para cargos mais altos e que colocam suas visões nas salas onde as grandes decisões são tomadas.

“Eu acredito no poder da diversidade. Ter pessoas com experiências e pensamentos distintos é essencial para uma compreensão de cenário mais abrangente, principalmente no aspecto humano e na capacidade de empatia e de escuta”, comenta Tatiana Sereno, participante do conselho e diretora de Recursos Humanos da Diageo no Paraguai, Uruguai e Brasil.

A empresa, dona de marcas de bebidas com Johnnie Walker, Smirnoff e Ypióca, possui 50% de seu conselho formado por mulheres.

Mesmo que o mercado de bebidas alcoólicas tenha uma imagem masculina, as mulheres têm avançado na empresa: 39% dos 718 funcionários e 46% das lideranças são mulheres.

Em 20 anos de carreira, a diretora e conselheira da Diageo é formada em Psicologia e cuidou da área de Recursos Humanos em empresas como Unilever, Philips, Mars e Avon.

Para ela, chegar ao cargo foi o resultado de escolhas estratégicas ao longo de sua jornada, tomando decisões que proporcionaram experiências variadas.

“Isso fez toda a diferença para eu entender as situações de vários ângulos, desenhar soluções criativas, inovadoras, além de engajar e inspirar pessoas”, diz ela.

De acordo com o estudo da Teva Indices, a maior parte das conselheiras de empresas são formadas em Administração (23%), Direito (15%), Engenharia (15%) e Economia (13%). A idade média delas é de 53 anos, contra 59 anos para homens. Das eleitas para o cargo, 61% conseguem a reeleição; entre homens o percentual é de 71,2%.

No mundo

No mundo, as mulheres representam 47% do quadro de apoio e 42% dos cargos de nível profissional, mas apenas 29% e 23% dos cargos de nível sênior e executivo, respectivamente, segundo o relatório global da Mercer “When Women Thrive 2020”. A pesquisa consultou 1.157 organizações de 54 países, incluindo o Brasil.

No lado mais positivo, a pesquisa revela que 72% das empresas têm equipes que analisam equidade de pagamento e 64% monitoram a representação de gênero nas equipes.