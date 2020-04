Sofia Esteves responde 9 dúvidas que todo estagiário já teve

No começo de carreira, é normal que o jovem tenha diversas dúvidas sobre seu novo trabalho, especialmente sobre suas escolhas e postura para ter sucesso dentro de um estágio e, quem sabe, se tornar um funcionário efetivado.

Para ajudar nessa jornada, Exame. trouxe algumas das perguntas mais relevantes para os estagiários e que ficaram mais urgentes dentro do contexto cheio de incertezas da pandemia do coronavírus. Quem responde é a especialista sobre carreira, Sofia Esteves, fundadora e presidente do conselho do Grupo Cia. de Talentos.

Nesta quarta-feira, ela irá mediar diversos debates e palestras no evento que ajudou a idealizar e organizar: a maior live de carreira do mundo! Serão 24 horas de conteúdos para quem está começando a carreira em meio a crise, mostrando habilidades relevantes, tendências de RH e dicas para processos de seleção.

O evento gratuito pode ser acompanhado no Youtube. A seguir, veja todas as dicas da Sofia Esteves, respondendo nove grandes dúvidas de estagiários:

O que um estagiário pode fazer para ser efetivado durante um ano de crise?

A primeira coisa é que ele tem que se mostrar relevante. Tudo o que ele puder se oferecer para ajudar os colegas, ajudar o líder, para conseguir dar mais agilidade aos projetos. Todo mundo vai ter que fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Ele vai ter que mostrar toda sua habilidade e agilidade para ajudar nas tarefas. Junta com outra pergunta, como sugerir ideias e ser ouvido na empresa.

Qual a melhor forma de sugerir ideias novas e ser ouvido dentro da empresa?

Quando tiver uma ideia, a primeira coisa é pesquisar e estudar a viabilidade da ideia para saber se é concreta, real, se não bate com outros problemas dentro da organização. E aí procurar seus colegas de trabalho que possam ter correlação com a ideia, ter uma ideia para entender a viabilidade da ideia e juntos levar para o líder, trazendo opinião, a sugestão e mostrando já com clareza o que ganhariam implementando essa ideia. Hoje, o que todo mundo precisa são boas ideias para ganhar na crise e diminuir os prejuízos.

Quais as dicas para os estagiários que estão trabalhando em casa na pandemia?

A grande questão que tem no trabalho é a insegurança do líder se a pessoa vai estar ou não trabalhando. Então o medo da falta de produtividade ainda vem para muitos líderes da época do “comendo e controle”, onde ele tem que estar perto para ter certeza que a pessoa está trabalhando. A melhor forma de trabalhar é podendo a cada tempo mandar uma mensagem pro chefe, fazendo pergunta do trabalho que está fazendo no momento ou mandando informação que colheu. Mostrar que está ativo, sem fazer isso exageradamente. Vai ser importante para mostrar resultado.

Que habilidades são importantes para aprender agora para quem está começando a carreira?

Acho que empatia, por que precisa aprender a se colocar no papel dos outros. As vezes o jovem tira uma impressão sem ver todos os lados. O chefe tem outras prioridades, tem pressão de outros lados e tem muitas responsabilidades. Entender como o outro se sente, estando no lugar dele. É uma tendência, não apenas para o universitário, mas para todos. Outra que estamos aprendendo na raça é adaptabilidade, da noite para o dia tudo mudou. Tivemos que mudar nosso modo de trabalhar e seguir em frente.

A terceira é criatividade e inovação: todo mundo olha o problema, mas temos que ver a solução. Cada empresas está buscando alternativas para vender mais e sair da crise. Ter criatividade não é tirar uma grande sacada do chapéu que ninguém fez antes, mas olhar para outros setores, ver o que estão fazendo e como isso se aplica para o seu contexto. Pode ser uma ideia antiga, mas inovadora para o seu setor.

Resiliência também. É a resistência à frustração: quantos não tinham planos e tiveram que cancelar? A gente se frustra com isso, mas não adianta se desmotivar e parar de ter resultado. Tem que passar por cima e ir para outro plano. Isso é super importante agora.

Como posso pedir feedback para os meus supervisores?

Aqui, acho que existe o feedback formal da empresa, mas a cada mês, ou dois, não precisa ser formal, você pode marcar um café com seu líder para perguntar como está indo, o que acertou e como pode fazer melhor. Sempre levando para o lado positivo, pedido para se desenvolver mais e ajudar mais a empresa. O que é tão importante quanto: saber ouvir o feedback. Nem sempre vem coisas que gostaria. Muitas vezes, você não reage na hora, mas tem tendências a se justificar. Não somos avaliados pela intenção, mas pela impressão que a gente deixou. Respira e olhe por que o outro leu sua postura daquela maneira para tirar algo positivo do feedback. É importante entender qual foi sua atitude para a percepção ser diferente do que você desejava. Pedir feedback é bem vindo para o desenvolvimento, mas saber ouvir é melhor ainda.

Tenho outras áreas da empresa que gostaria de conhecer, mas não sei se quero mudar de área, como buscar experiência?

Uma coisa muito praticada nas empresas é o job rotation, outro nome é interfuncional ou rotação. Isso normalmente é mais feito em programas de trainee. Por exemplo, eu sou de RH e faço um estágio de uma semana na área financeira para entender sua a relação com a minha área. Ou uma semana com um vendedor para entender melhor como entrega o produto da empresa. Se não conhece outra área, você pode pedir por rotações para descobrir como fazer seu trabalho melhor. E se gostar mais, pode sentar com a empresa e perguntar se é possível mudar.

O que fazer se sinto que não aprendo nada novo no estágio?

A melhor coisa é a comunicação. Pedir um café com o líder e dividir isso com ele. Perguntar se existe algo extra para fazer. Se colocar a disposição para aprender com os colegas, muitos jovens criam grupos de estagiários e eles se ajudam. É uma forma de conhecer um pouco as outras áreas e o que os amigos estão aprendendo. Pode se colocar à disposição para outros projetos e pode ajudar mais a organização. Tudo o que for uma atitude positiva da colaboração para a empresa crescer e ajudar a liderança, vai ser visto de boa forma. A diferença é como a gente coloca, por isso que a comunicação é importante. Se colocar que acha que não aprende mais, vai ter uma reação. Se colocar como querendo ajudar e prender mais: isso faz diferença.

Quais características as empresas mais buscam em seus estagiários?

Prontidão e proatividade. O mais buscado é quem tem inciativa, quer colaborar e tem desejo de se desenvolver. Os profissionais que estão dispostos a conhecer um pouco de tudo e não ficar limitado a sua área de atuação são sempre muito valorizados. Não cumprir só a sua obrigação, mas procurar como superar as expectativas.

Ainda existe aquela ideia do estagiário que só pega café e que é uma mão de obra barata. Qual a melhor forma de pedir tarefas mais relevantes e ser tratado como um ativo mais importante dentro da empresa?

Quem se coloca como estagiário barato é a pessoa. Se falava antigamente que era contratado para tirar xerox, mas se ele lê aqueles documentos, ele está aprendendo algo novo. Se ele vê a cultura e política da empresa, ele aprende. E se ele tiver mais capacidade, se mostrar mais relevante para fazer mais coisas além de tirar xerox, duvido que a empresa não vá usá-lo. Antes, o líder só mandava. Hoje, todos nós fazemos o trabalho operacional e vamos tirar xerox também. A diferença para o estagiário é o quanto está disposto a mostrar seu trabalho. Se ele deixou a marca e diferencial na empresa, essa nunca vai querer perdê-lo.