So what? Professora faz desafio de inglês com notícias sobre o Brasil

Hoje vamos fazer uma atividade de versão do Português para o Inglês. Escolhi 10 headlines de matérias da imprensa internacional, sobre o Brasil, traduzidas para o Português, e agora você vai passar esses headlines pro Inglês.

Imagine que você quer contar para um estrangeiro o que está acontecendo no Brasil. É claro que há inúmeras maneiras de expressar a mesma ideia, com estruturas e vocabulário diferentes. Então sua frase pode também estar certa, mesmo ficando diferente dos headlines originais. Vamos tentar?

E se quiser ter suas frases corrigidas gratuitamente pelos profissionais da Companhia de Idiomas, é só enviá-las para o email: rose@companhiadeidiomas.com.br.

Brasil envia tropas para proteger a Amazônia, à medida que o desmatamento aumenta

Como o coronavírus pode se espalhar como um incêndio nas favelas do Brasil

“E daí?” Resposta de Bolsonaro às mortes por coronavírus irrita brasileiros

Boeing desiste de acordo de $4.2 bilhões para comprar participação na unidade Embraer

Sergio Moro: o popular Ministro da Justiça do Brasil desiste, no confronto com Bolsonaro

À medida que surgem casos de vírus, o Brasil começa a preocupar seus vizinhos

Brasil – montadoras empacam devido a garantias de empréstimos de empresas-mãe

Como popstars e CEOs do Brasil, reclusos em casa, pegaram a mania de streaming e dominaram o YouTube

Bolsonaro convoca amigo da família como chefe da Polícia Federal do Brasil.

Agora veja os headlines e as matérias originais:

Rosangela Souza (ou Rose Souza) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, coautora do Guia para Programas de Idiomas em empresas, e também sócia da Pousada Pé da Mata, em Maresias, onde vive. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, com MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP, com cursos nos EUA. Ex-professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, Vagas, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou https://www.linkedin.com/in/rosangelafsouza