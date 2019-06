Site com 11 milhões de vagas no mundo lança plataforma de busca no Brasil

São Paulo – Hoje a plataforma Love Mondays conclui a sua transformação em Glassdoor no Brasil. A comunidade acaba de integrar à sua controladora.

Além do Brasil, ganham sites localizados México e Argentina. No início deste ano, a empresa expandiu-se para Singapura, Hong Kong e Nova Zelândia e abriu novos escritórios em Paris, França e Hamburgo, na Alemanha. São 18 plataformas locais, como a que começa a funcionar hoje no Brasil, e aplicativos móveis.

Para os usuários tudo continua sendo gratuito e a vantagem da mudança é que a busca de empregos ganha mais destaque e funcionalidades. O Glassdoor reúne 11 milhões de oportunidades profissionais e tem ao todo 49 milhões de avaliações de mais de 900 mil empresas em 190 países.

A pesquisa pode ser personalizada com base no cargo, local, distância, setor, tamanho da empresa entre outros quesitos. Os candidatos também podem configurar alertas para notificá-los sobre vagas assim que elas forem publicadas.

Luciana Caletti, que era CEO da Love Mondays, assume como vice-presidente do Glassdoor da América Latina. A sede do Glassdoor, lançado em 2008, fica em Mill Valley, na Califórnia.