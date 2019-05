Estas palavras causam muita confusão em inglês, mostra professor

O singular e o plural das palavras em inglês costumam ser muito parecidos com o singular e o plural das palavras em português. Como regra geral, é só acrescentarmos a letra “-s” no final do substantivo que teremos a sua forma no plural.

Mas, obviamente, nem todos os substantivos seguem essa regra. Em inglês, existe o que chamamos de plural irregular, por exemplo, que ocorre quando uma palavra fica completamente diferente na sua forma plural (como é o caso de “person” e “people”).

Além disso, existem algumas palavras que parecem que estão no plural, mas, na verdade, estão no singular! Esse costuma ser um ponto de atenção para muitos alunos, que tendem a confundir e colocar toda a frase no plural.

Por isso, veja as dicas a seguir e descubra se você já usava as palavras corretamente.

PARECE PLURAL, MAS NÃO É…

1. A palavra termina com a letra “-s” mas, ainda assim, é singular.

Exemplos: news, thesis, hypothesis, crisis, analysis, politics, ethics, athletics, gymnastics, chaos, etc.

The news was broadcast last night.

We’re going through a crisis, but everything will be ok.

2. A palavra termina com “-s” e se refere a uma ciência.

Exemplos: Physics, Mathematics, Economics, Statistics, etc

Mathematics is very difficult for me.

Physics was my favourite subject in High School.

3. O substantivo é coletivo e se refere a um grupo.

Exemplos: audience, committee, congregation, family, group, staff, team, pack, swarm, the Netherlands (countries in general), etc

The Netherlands is a great place to live.

Our team was working hard to achieve the goals.

4. O substantivo é não-contável.

Exemplos: equipment, furniture, information, education, work, advice, money, etc.

Education is necessary to pursue a great career.

My advice for you is: work hard and stay motivated.

BONUS TIP

Existem algumas palavras que sempre serão usadas no plural, mesmo que se refiram a apenas um objeto em particular. É o caso de pants, trousers, glasses, scissors, clothes, etc.

Where are my glasses?

I bought these pants at the store yesterday.

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.