Sinais indicam se este é o seu momento de mudar de carreira

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Todo mundo já acordou algumas vezes com preguiça de ir para o trabalho. Mas sentir isso todos os dias não é normal. E, se além da falta de motivação, você também percebeu que sua produtividade só diminui e a procrastinação aumenta, chegou a hora de olhar para a sua vida profissional.

Pare e analise: quando isso começou? Acontece só nesse emprego ou esse comportamento o acompanha há muito tempo? Talvez o desafio não sejam as empresas em que trabalha, mas sim a profissão que escolheu.

Nem toda a necessidade de mudar de carreira é fruto da insatisfação com a atividade desempenhada. Também ocorre pela falta de oportunidades na área, baixa remuneração ou pelas mudanças tecnológicas e automações ocorridas em algumas profissões.

Essa reflexão pode deixá-lo apreensivo. Afinal, você investiu tantos anos em estudos e se dedicou tanto para, logo agora, mudar de ideia?

Não tenha medo de rever escolhas. Falta de realização profissional acarreta desconfortos na sua saúde física e mental, que comprometem ainda mais o seu bem-estar.

Transições de carreira não precisam ser temidas. Elas podem acontecer, inclusive, em todas as idades. Você só precisa de paciência, informação e orientação.

É momento de mudar?

Investigue se o seu desafio é o cargo ou a profissão. Cada área oferece diferentes formas de atuação e caso você goste da sua profissão, pode buscar uma colocação em outro setor que o interesse mais.

Mas, se além de desmotivado, você vive adoecendo, não tem vontade de contar sobre seu trabalho e profissão aos amigos e familiares, a não ser para reclamar e ainda faz de tudo para que o tempo passe logo – menos o que precisa ser feito – e se sente livre apenas quando sai da empresa, acho que não preciso falar mais nada, não é mesmo?

Ok é hora de mudar, mas como?

Se possível, tenha um consultor de carreira

Há profissionais capacitados que podem ajudar a transitar de forma segura e eficiente. Busque por um consultor de carreira que ofereça orientação e acompanhamento.

Questione-se

Caso você não tenha como contratar um consultor de carreira nesse momento, faça algumas perguntas a si mesmo que vão trazer respostas importantes sobre o rumo sua vida profissional.

Quais são os meus talentos? Como quero contribuir com a minha vida e dos outros por meio do trabalho? Prefiro trabalhar sozinho ou em equipe? Gosto da ideia de empreender? Tenho talento para isso ou prefiro trabalhar para alguma empresa?

Com as respostas pesquise sobre suas áreas de interesse, converse com profissionais desses setores sobre formatos e rotinas de trabalho e perceba como você se sente ao se imaginar trabalhando com isso.

Quando escolher o destino, invista no caminho

Quando você optar por uma nova profissão, aposte em cursos, palestras, capacitações e crie uma rede de contatos da sua área de interesse. As capacitações vão qualificá-lo para começar a nova jornada e a rede de contatos, além de o manterem por dentro das novidades do mercado, podem abrir portas no seu início de carreira.

Planeje- se e persista

Organize suas finanças para que você possa investir em novos cursos e também para, quando transitar, talvez começar ganhando menos, já que isso é normal em qualquer início de carreira.

Não se deixe influenciar por críticas e medos de amigos e familiares e aposte na sua capacidade de se reinventar e se realizar profissionalmente.

Boa jornada!