Seu meme favorito? As 30 perguntas mais curiosas de entrevistas de emprego

São Paulo – Na entrevista de emprego, muitos se preparam para falar de um momento que demonstraram liderança ou para confessar seus maiores defeitos, mas você está pronto para responder a grande questão: “Você prefere lutar com um pato do tamanho de um urso ou com 100 ursos do tamanho de um pato?”.

O Glassdoor, site de recrutamento e carreira (antiga Love Mondays), fez um levantamento com seus usuários sobre as perguntas mais peculiares em entrevistas de emprego. A pergunta acima e a do título entraram para a lista de questões curiosas.

Antes de se preocupar muito com suas chances numa luta com patos ou ursos, Luciana Caletti, vice-presidente do Glassdoor na América Latina, alerta que, na maioria dos casos, não existe uma resposta certa ou errada para essas questões.

No entanto, é bom se preparar bem para uma pergunta mais “incomum”. Na pesquisa, foi observado que esse estilo de questionamento não ocorre apenas em empresas mais modernas, como startups, e pode aparecer em todo tipo de indústria e setor.

Segundo a VP, o momento inusitado na entrevista não é em vão, mas avalia aspectos como raciocínio, criatividade e personalidade do candidato.

“Todas essas perguntas fogem do que normalmente é esperado em entrevistas de emprego, e é aí que está o seu principal valor: elas desafiam os candidatos, tiram da zona de conforto e exigem uma resposta realmente espontânea”, comenta ela.

Para esse tipo de pergunta, ela recomenda que os candidatos se preparem, pesquisando o estilo de recrutamento da empresa e entender que perfil de profissional eles buscam. Algumas das questões mais difícil são as que exigem que os candidatos falem de seus defeitos, então a dica de Caletti é que a pessoa busque ser sincera na resposta.

“O mais clichê é dizer que você é perfeccionista, mas os recrutadores conseguem perceber facilmente respostas prontas ou “forçadas”. O meu conselho é ser o mais sincero possível para responder esse tipo de pergunta. É claro que você pode buscar as palavras certas, mas é importante que o seu perfil realmente se encaixe com o perfil da vaga e com a cultura da empresa”, diz ela.

Para ajudar no preparo para a entrevista, confira as 30 perguntas mais curiosas de entrevistas, segundo o Glassdoor: