Serasa vai dobrar equipe em SC e quer atrair profissionais de todo Brasil

São Paulo – O escritório do SerasaConsumidor, em Blumenau (SC), está perto de quase dobrar de tamanho e 30 profissionais da área de tecnologia vão reforçar a equipe.

A empresa – braço da Serasa Experian focado em ações ligadas a gestão financeira – hoje emprega pouco mais de 40 pessoas na cidade e está com vagas abertas para desenvolvedores e profissionais de TI.

As contratações vão permitir a expansão das plataformas digitais, necessária por conta do sucesso marketplace de crédito o Serasa eCred.

As oportunidades são para as funções que demandam alto conhecimento de tecnologia e boa capacidade de trabalho em equipe: squad manager, software engineer, software developer, UX (user experience) specialist, product designer, QA analist, tech recruiter e technical sales account.

A lista completa de oportunidades profissionais está no site do SerasaConsumidor, na área Trabalhe com a Gente.

Quem tem mais chance de se destacar na seleção

“Buscamos profissionais que já tenham experiência nas respectivas vagas, mas entendemos que em determinados casos, podemos auxiliar candidatos que estejam buscando uma mudança de carreira”, diz Giresse Contini, gerente do SerasaConsumidor.

Além da experiência profissional, a habilidade cognitiva e a adequação aos valores e à metodologia de trabalho são analisados pela empresa durante o processo seletivo.

Dependendo da vaga, o domínio de inglês pode ser mais ou menos necessário. “Como empresa multinacional, falar inglês é um fator diferencial em nosso processo. Há algumas vagas técnicas, como as de tecnologia que demandam maior exigência de inglês, mas em nenhum caso trata-se de um fator de exclusão”, diz Contini.

O modelo de trabalho no SerasaConsumidor é por squads, pequenos times multifuncionais e autônomos. As equipes têm soberania, por exemplo, para escolher metodologias e tecnologias mais adequadas às suas demandas.

Processo seletivo será em 5 etapas:

1.Análise de currículos: “Todos os currículos recebidos são analisados pelo nosso time de recrutamento e seleção, que avalia experiências e conhecimento técnico”, diz Contini.

2.Entrevista com a equipe da área de recursos humanos: “Nesta etapa o RH analisa perfil comportamental para entender objetivos pessoais, valores, momento pessoal e profissional”, Contini.

3.Desafio técnico online: “Os profissionais selecionados na primeira etapa são convidados a realizar um desafio técnico, para entendermos o nível de conhecimento do mesmo”, diz. Essa etapa ocorre principalmente com as vagas na área de desenvolvimento e de UX.

4.Entrevistas com gestores: “Os aprovados no desafio técnico são entrevistados pelo respectivo gestor da vaga e um par seu, bem como pelo superior imediato do gestor da vaga”, diz Contini.

5.Carta proposta: Os aprovados vão receber carta proposta descrevendo remuneração, pacote de mudança (se necessário) e todos os benefícios inclusos no pacote.

Metade dos funcionários é de outra cidade

“Estamos buscando os melhores profissionais do Brasil”, diz Contini. Para atrair pessoas de outras cidades, o SerasaConsumidor oferece o que chama de pacote de mudança, que inclui auxílio para o profissional se estabelecer em Blumenau.

A cidade, ao lado de Joinville e Florianópolis, integra o Polo de Tecnologia da Informação em Santa Catarina. Com mais de 1,4 mil empresas instaladas, o polo é responsável por mais de 14 mil empregos.

O pioneirismo de Blumenau é um dos fatores que fez com que o Serasa Consumidor se instalasse por lá há dois anos. “Foi a terra das primeiras empresas digitais do Brasil, onde as primeiras empresas digitais voltadas para B2B nasceram”, diz Silvio Frison, VP do Serasa Consumidor, em vídeo sobre a força do setor de TI e as vantagens de morar lá . Confira: