Serasa Experian contrata para programa global com salário de R$ 5,25 mil

São Paulo – A Serasa Experian está em busca de um profissional para seu programa global de treinamento na área de Recursos Humanos e aceita graduados há até dois anos ou universitários que estejam no último semestre de qualquer curso.

Até o dia 22 de julho, interessados em participar da seleção podem se inscrever pelo site do programa HR Graduate, que dura 26 meses e inclui quatro ciclos de desenvolvimento dentro e fora do Brasil e mentoria, de acordo com a empresa. Por se tratar de um programa com vivência internacional, é preciso ter domínio de inglês.

O selecionado vai passar oito meses em uma área especialista, como desenvolvimento organizacional; dois meses em People Analytics e HRIS (Human Resources Information Systems); oito meses na estrutura de Business Partner e oito meses em uma experiência internacional em uma unidade da Experian no mundo, pode na América do Norte, Europa ou Ásia.

O objetivo é que o profissional conquiste uma vaga efetiva na empresa. O salário inicial é de R$ 5.250,00 e a empresa oferece terá benefícios, como bônus anual, ações da empresa, previdência privada, vale refeição, vale transporte, assistência médica e odontológica e seguro de vida.

Testes de língua inglesa e lógica estão previstos na seleção. Os candidatos também terão que gravar vídeos respondendo a algumas perguntas em inglês. Haverá ainda etapas como: jogo de competências, dinâmica de grupo e bate-papo com a gestora do programa e com a líder global de recrutamento da companhia.