Será que a rotina está prejudicando seu crescimento profissional?

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

Acordar cedo, trabalhar, torcer para o dia passar rápido, reclamar do trânsito, dar atenção à família (e às vezes não), se distrair com algo, reclamar por ter que acordar cedo no dia seguinte e então começar tudo de novo. Você conhece alguém assim?

Muitas pessoas me procuram e esperam de mim conselhos que possam mudar suas carreiras. Como falar com seus chefes em busca de aumentos ou promoções ou que posturas novas devem construir para serem reconhecidas em suas vidas profissionais.

Estamos vivendo uma crescente era da automatização no mercado de trabalho. A cada dia novos softwares e máquinas são criadas para otimizar o tempo de produção e produtividade nas empresas. Viajei recentemente para a China e posso assegurar que esse movimento realmente só tem a crescer e a acrescentar.

Porém, na era da automatização eu preciso te alertar sobre algo. Tudo pode ser automatizado, menos você. A criatividade, atitude, senso de coletivo e de liderança só podem ser construídos por nós, humanos.

Logo, se você busca por crescimento profissional a reclamação não pode se transformar em um hábito. É claro que reivindicações de melhorias e feedback positivos são e serão sempre muito necessários, mas essas atitudes são bem diferentes do que apenas reclamar e não fazer nada para que a realidade se transforme.

Saia do piloto automático!

É muito comum nos “acostumarmos” a nossa rotina e então deixar a vida passar, enquanto, claro, reclamamos do que não gostamos. Como isso pode ser construtivo, tanto a curto, como a longo prazo?

Que tal fazer uma lista com o que você não está de acordo com a sua vida profissional? E então, passar a construir novos caminhos?

Peça feedbacks aos seus gestores sobre o seu trabalho. Busque mentorias dentro ou fora da sua empresa para entender que novos cursos e posturas seus objetivos precisam que você execute, para então, de fato, chegar lá.

Se acostumar e se acomodar a uma rotina é um convite certo ao fracasso. Tudo muda, o tempo todo. As novas gerações de profissionais estão chegando ao mercado. Novos softwares, novas necessidades econômicas e sócio-políticas. Tudo está em constante transformação…mas e você?

Não se permita acreditar que já sabe o bastante ou que tudo bem, não adianta se esforçar, é tudo culpa da política e do sistema, você não vai conseguir. Transforme sua mentalidade em uma mentalidade de crescimento. Você é puro potencial e o mercado precisa de você em constante desenvolvimento.

Consuma os conteúdos certos. Abra mão das redes sociais e das webséries. Foque em conteúdos inovadores, que te inspirem a pensar, a refletir e a, principalmente, agir mais.

Para quebrar a rotina e sair do automático, que tal se convidar a experimentar novos movimentos toda a semana? Um jantar com aquele profissional que você admira, uma viagem de aventura no final de semana, um curso que você tem vontade mas que nunca se inscreve. Qualquer coisa que te tire do mais do mesmo e estimule sua criatividade e a sua capacidade de inovar a aprender.

Tenho certeza que em poucos meses sua forma de ver o mundo e de se colocar nele irá se transformar e dessa forma, sua vida profissional também.

Se você busca por mudanças, mude.

Boa jornada!