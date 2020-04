Sem sair de casa: confira mais de 100 vagas com home office

Após muitos profissionais começarem a trabalhar de casa na quarentena, algumas empresas começaram a abrir vagas de emprego no meio da crise do coronavírus já no modelo de home office.

Em levantamento no site do Vagas, foram listadas 101 oportunidades em diversas áreas e níveis hierárquicos. Confira:

Teleperformance

São 61 vagas de emprego para profissionais em São Paulo para os cargos de agentes de interação e intrutor de treinamento bilíngue. Para tentar as vagas, é necessário ter 18 anos, ensino médio ou graduação completa, depende do cargo. A empresa também pede que o profissional tenha os equipamentos necessário para a execução do trabalho remoto, como laptop com internet, câmera e headset. Confira no site.

Sky

São 21 vagas abertas com disponibilidade para fazer home office, a maioria com frequência de dois dias na semana. Há oportunidades para cargo de Assessor(a) executivo(a), especialista de dados, analista de inteligência sênior, supervisor de vendas, engenheiro de dados, advogado, entre outros. Confira no site.

MRV

São 10 vagas para corretores de imóveis. Para participar do processo seletivo, é preciso ter o ensino médico completo, experiência prévia com vendas, equipamento para a realização do trabalho, como computador com internet e disponibilidade de horários. Confira no site.

Grupo FBS Mídia

São 10 vagas para representantes comerciais. É necessário ser registrado como Pessoa Jurídica e ter equipamentos básicos para a execução do trabalho, como computador com internet. A empresa procura pessoas com domínio de tecnologias e habilidades de comunicação e negociação. Veja no site.