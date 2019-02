Se você aprender estas 4 regras, seu inglês será muito melhor

As condicionais são estruturas usadas com muita frequência em inglês. Basta pensar: quantas vezes por dia você utiliza a palavra “se”?

Se eu levantar mais cedo, terei tempo para um bom café da manhã.

Eu posso te ajudar se você me explicar do que você precisa.

Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria pelo mundo.

Eu não faria isso se fosse você.

Se eu tivesse estudado um pouco mais, teria passado no teste de inglês.

Pois é, são muitas! E, no inglês, acontece a mesma coisa.

Esse tipo de estrutura é chamada de conditional em inglês, e ela tem algumas regrinhas que devem ser seguidas.

Existem 4 tipos de condicionais, e todas seguem a mesma base: serão sempre duas frases, uma delas com “if” e a outra expressando a consequência da primeira, mas cada um desses 4 tipos de condicionais vai utilizar um tempo verbal diferente (presente, passado e futuro, por exemplo).

Mas não se preocupe, é muito fácil lembrar das estruturas, e quanto mais você praticar, mais fácil vai ficar.

ZERO CONDITIONAL

A zero conditional é usada quando você estiver falando de algo que sempre será verdade. Na estrutura, você só vai usar o tempo presente (nas duas frases que compõem a condicional).

If you heat water, it boils.

If you press this button, the computer turns on.

FIRST CONDITIONAL

A first conditional continua com o “if” no presente, mas a segunda frase pode vir no futuro, ou acompanhada de “can” e “may”. Ela é usada para expressar uma consequência real de algo que pode de fato acontecer.

If I get up earlier, I will have time for a good breakfast.

I can help you if you tell me what you need.

No segundo exemplo, veja que nem sempre é necessário começar a frase com “if”, ele também pode aparecer no meio.

SECOND CONDITIONAL

Enquanto a first conditional expressa uma consequência real, a second conditional expressa uma consequência imaginária. Essa consequência não é real, estamos apenas imaginando como a situação seria se ela fosse um pouco diferente (para ficar mais fácil de entender, imagine o que você faria se ganhasse na loteria!).

If I won the lottery, I would travel the world.

I could help my family if I had a lot of money.

I wouldn’t do this if I were you.

Observe que agora estamos usando o “if” combinado com o passado, e a segunda frase com “would” ou “could”.

THIRD CONDITIONAL

A second conditional expressa uma consequência imaginária do presente: o que aconteceria se essa situação fosse diferente hoje? Já a third conditional é usada para expressar uma consequência imaginária no passado: o que teria acontecido se essa situação tivesse sido diferente quando aconteceu? Estamos apenas imaginando possibilidades de uma situação que já aconteceu e não voltará mais.

If I had studied a little more, I would have passed the English test.

If we had arrived earlier at the airport, we wouldn’t have missed the flight.

Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing na Companhia de Idiomas.