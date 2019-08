Se ainda não passou por entrevista de emprego neste modelo, prepare-se

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Por Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Os processos seletivos estão ganhando cada vez mais agilidade ao se unirem à tecnologia. Um exemplo disso é o crescimento das entrevistas por videoconferência, como Skype ou Zoom, tendência nos departamentos de recursos humanos.

Esse formato possibilita a redução dos custos e do tempo, beneficiando às empresas e também aos candidatos, que não precisam se locomover até a empresa contratante.

Se você ainda não passou por uma entrevista nesse modelo é melhor começar a se preparar, pois em breve você pode ser convidado a se apresentar dessa forma.

Você está preparado para uma entrevista online?

Selecionei algumas dicas valiosas para você se habilitar nesse modelo de entrevista e conseguir expressar com tranquilidade e profissionalismo suas melhores competências.

Em primeiro lugar, você precisa entender as diferenças entre uma entrevista presencial e uma entrevista online. O sucesso desse tipo de entrevista envolve outros fatores.

Escolha um local adequado

Uma das estratégias da entrevista por videoconferência é ver o candidato mais à vontade, já que eles costumam estar em casa. Porém, é aí que moram algumas armadilhas, afinal o ambiente em que você mora pode dizer muito sobre você.

Então, se assegure de escolher um local com fundo limpo, neutro, bem iluminado e agradável para o momento da entrevista – e de preferência sem acesso de outras pessoas da casa.

Certifique-se de que ninguém vai aparecer durante a conversa, nem o seu cachorro ou gato, evitando ruídos e interrupções, e não se esqueça de ser pontual com o horário marcado.

Verifique os equipamentos

Imagino que você vá se preparar e estudar a empresa e a vaga antes, então nada mais chato do que após toda essa dedicação ter sua entrevista comprometida por falhas técnicas.

Nada pior do que fazer uma entrevista com uma câmera e áudio de péssima qualidade ou uma conexão instável. Teste antes o desempenho do seu computador, a qualidade da webcam, a captação de áudio e também a conexão de internet. Você pode testar esses equipamentos ligando para um amigo ou alguém da família.

Cuidado com o login de acesso

Nunca use nomes de usuário e logins com apelidos ou temas polêmicos. Caso você não tenha algum com o seu nome, vale criar um novo perfil para usar profissionalmente.

Cuide da sua imagem pessoal

Um dos maiores erros é acreditar que por estar em casa não é necessário vestir roupas formais. Não esqueça de escolher roupas compatíveis com a vaga. Uma dica é evitar roupas brancas que tendem a brilhar nos vídeos, incomodando a visão do recrutador.

Tenha documentos importantes por perto

Tenha no seu computador toda a documentação que possa ser de utilidade para a entrevista, como o seu CV, certificações de cursos relevantes, entre outros.

Além de tudo isso, não esqueça de relaxar, respirar fundo, ser você mesmo e manter o foco e uma boa comunicação para que seus talentos sejam vistos e você conquiste a vaga que deseja.

Boa sorte!