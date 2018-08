Scartlett Johansson é a atriz mais bem paga do ano, segundo a Forbes

Nova York – A atriz americana Scarlett Johansson lidera a lista de 2018 das atrizes mais bem remuneradas divulgada nesta quinta-feira pela revista “Forbes”, posto alcançado após a participação nos filmes da saga “Vingadores”.

Segundo os cálculos, Johannson ganhou entre junho de 2017 e junho de 2018 um total de US$ 40,5 milhões, quatro vezes mais que no período anterior, substituindo Emma Stone na primeira posição do ranking.

O segundo posto é ocupado pela também americana Angelina Jolie, embora com um salário substancialmente menor, de US$ 28 milhões, após ter protagonizado a sequência de “Malévola”.

Em seguida vem Jennifer Aniston, que embolsou US$ 19,5 milhões e continua a ganhar um grande salário 14 anos depois do fim de “Friends” graças à publicidade para a companhia aérea Emirates, a marca de água Smartwater e os produtos de beleza de Aveeno.

“Forbes” indicou que o salário de Aniston provavelmente aumentará no ano que vem com a produção de uma série da Apple com Reese Witherspoon, na qual cada uma receberá US$ 1,25 milhões por episódio.

Witherspoon ocupa o quinto lugar, com US$ 16,5 milhões, e ficou muito perto de alcançar Jennifer Lawrence, que aparece na quarta posição com US$ 18 milhões muito por causa da campanha de publicidade para a Dior e o retorno aos filmes de “X-Men”.

Em sexto lugar, Mila Kunis registra um salário anual de US$ 16 milhões após ter protagonizado a sequência de “Perfeita é a Mãe”, seguida por Julia Roberts, com US$ 13 milhões graças ao longa-metragem “Extraordinário”, que arrecadou quase US$ 310 milhões em bilheteria.

A australiana Cate Blanchett recebeu US$ 12,5 milhões, no oitavo lugar, a americana Melissa McCarthy é a nona mais bem paga, com US$ 12 milhões, e a israelense Gal Gadot ocupa a última posição do top 10, com US$ 10 milhões, graças ao novo filme de “Mulher-Maravilha” e à publicidade da Revlon.

No total, as dez atrizes mais bem remuneradas faturaram US$ 186 milhões entre 1º de junho de 2017 e 1º de junho de 2018.

Os números apresentados são elaborados com base em dados de vários portais especializados em cinema, além de entrevistas com pessoas do meio, e não estão incluídas as taxas de agentes, managers e advogados, nem impostos.

A revista “Forbes” destaca que personagens femininos representam apenas 28,7% dos papéis nos filmes atualmente, segundo um estudo divulgado em 2016, o que significa menos oportunidades para as atrizes ganharem salários altos.