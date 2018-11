Santander vai dar 500 bolsas de estudos e as inscrições estão abertas

São Paulo – Dois programas de bolsas de estudo do Santander Universidades estão com inscrições abertas: o Top España que oferece cursos rápidos na Espanha e o Santander Graduação, que dá 300 reais de ajuda para universitários durante um ano.

Para se inscrever no programa Top España – que nesta edição tem 100 vagas para estudar espanhol durante três semanas na Universidade de Salamanca – os estudantes devem verificar primeiro se a sua faculdade é conveniada ao programa. Se for, o aluno pode preencher o formulário disponível no aplicativo Santander Universitário.

A bolsa compreende os custos de ida e volta a Madrid, traslados até Salamanca, hospedagem, alimentação, curso com certificado e até mesmo alguns passeios culturais serão proporcionados pelo Santander. As três semanas de curso estão programadas para julho de 2019 e as inscrições vão até o dia 8 de abril.

Para o programa Santander Graduação, são 400 bolsas de 300 reais para ajudar na mensalidade e no material didático. As oportunidades são, preferencialmente, para quem tem excelente desempenho acadêmico e, segundo o banco informa em nota, “condição econômica desfavorável”. Novamente, as inscrições são por meio do aplicativo Santander Universitário, gratuito para iOS e Android.

O Santander Universidades não realiza o processo seletivo em si, todas as etapas e os critérios de seleção dos bolsistas ficam sob responsabilidade das universidades participantes, que devem publicar tudo em edital. As inscrições vão o dia 14 de abril.

SERVIÇO:

Programa TOP España:

Inscrições: até 8 de abril pelo aplicativo Santander Universitário

Programa Santander Graduação

Inscrições: até 14 de abril pelo aplicativo Santander Universitário