Santander recruta recém-formados de qualquer área e paga R$ 6,2 mil

São Paulo – Sob a bandeira da diversidade, o banco Santander começa hoje a recrutar recém-formados de todas as áreas de formação e de qualquer faculdade brasileiras para o seu programa de trainee. Também não é necessário ter experiência profissional anterior.

O salário oferecido é de 6,2 mil reais e as inscrições vão até o dia 10 de setembro, pelo site da Cia. de Talentos.

Podem se candidatar, formados a partir de dezembro de 2016 e até dezembro de 2018. Não um número específico de vagas: devem ser selecionados entre 20 e 30 candidatos. Na última seleção de trainees, em 2017, foram mais de 30,4 mil inscritos e 25 aprovados, ou seja, uma relação de 1.221 candidatos por vaga.

O banco vai dividir o processo seletivo em 6 etapas que incluem testes online de inglês, raciocínio lógico, assesment online, produção de vídeo sobre trajetória pessoa, e resolução de cases de negócio (online e presencial).

Candidatos que demonstrarem inteligência emocional, engajamento, confiabilidade, atitude empreendedora, capacidade de influência e de trabalho em equipe têm tudo para se destacar no processo, segundo a vice-presidente de Recursos Humanos do Santander, Vanessa Lobato.

Os aprovados começam as atividades começam em novembro e o programa dura um ano. O trainee do Santander oferece formações técnicas e comportamentais, job rotation com a participação em projetos estratégicos. Os executivos do banco atuam como mentores dos trainees.

Os cinco trainees com melhor performance durante o programa 2018 receberão uma Bolsa de Estudos para um curso de três semanas na Babson College, em Boston, previsto para julho de 2020.