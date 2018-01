Santander recruta 1.200 estudantes e todos os cursos são aceitos

São Paulo – Neste ano, o Santander vai recrutar 1,2 mil estudantes universitários para o estágio nas pequenas e médias empresas clientes do banco.

Chamada de Programa Universitário Empresas, a iniciativa começou em 2015 em parceria com o braço educacional do banco, o Santander Universidades, e é aberta a estudantes de todos os cursos de graduação. O objetivo é dar uma oportunidade de começo de carreira para jovens de todo país

Esse é o programa com maior procura pelos jovens. Segundo diretor do Santander Universidades, Ronaldo Rondinelli, no ano passado foram 1,1 mil estudantes recrutados e 40% acabaram sendo efetivados nas empresas participantes do programa.

Os selecionados trabalham durante quatro horas por dia ao longo de quatro meses em alguma PME cliente do banco e recebem bolsa auxílio de 882 reais.

As oportunidades estão disponíveis no aplicativo Santander Universitário (Disponível iOS e Android )

No aplicativo também é possível verificar informações sobre os programas de bolsas de estudos oferecidos pelo Santander Universidades.