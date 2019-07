Santander contrata recém-formados de qualquer área e vai pagar R$6,7 mil

São Paulo – O Santander abriu as inscrições para seu programa de Trainee de 2019. Com salário de R$ 6.700, profissionais recém-formados de dezembro de 2017 até dezembro de 2019 podem participar da seleção.

A data final para se inscrever é 12 de agosto pelo site da Cia. de Talentos. O banco aceita profissionais formados de todo o país, em qualquer universidade e área de conhecimento.

O processo terá cinco etapas e cerca de 30 pessoas serão contratadas. Além da inscrição, os candidatos vão passar por desafios em grupo, resolver cases de negócios e fazer entrevistas com executivos. Os trainees começam a trabalhar em dezembro e ficam 12 meses no programa.

No final do programa, os cinco melhores trainees receberão uma bolsa de estudos para para curso na Babson College, em Boston.

Segundo a vice-presidente de Recursos Humanos do Santander, Vanessa Lobato, o foco do programa é encontrar novos talentos que se identifiquem com a cultura do banco e que queiram se tornar futuro líderes na empresa.

Não é necessário ter experiência profissional, mas o inglês avançado é um pré-requisito para as vagas. Também é preciso ter disponibilidade para trabalhar e viajar para qualquer estado.

Em vídeo para os candidatos a trainee, o presidente do banco, Sérgio Rial, fala sobre o tipo de profissionais que o Santander busca e motiva-os a tentar uma vaga no banco.

“Será que eu consigo ser quem sou numa empresa grande e não necessariamente me tornar um número? É possível. É possível que a empresa seja perfeita? Absolutamente não. Não existe empresa perfeita, mas existem as pessoas que querem fazer com que ela um dia seja, se não perfeita, muito melhor”, fala ele.

Confira o vídeo do presidente do Santander aos candidatos: