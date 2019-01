Santander contrata 400 estagiários de qualquer curso e paga R$ 2,3 mil

São Paulo – O Santander abriu as inscrições para o seu novo programa de estágio e quer contratar cerca de 400 jovens universitários de qualquer curso e período.

As vagas serão para trabalhar nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O salário será de R$2.312, também com direito a pacote de benefícios como vale transporte, vale refeição e assistência médica.

Os candidatos devem estar cursando a graduação a partir do 2º semestre, ter conhecimentos de inglês e do Pacote Office. As inscrições vão até dia 17 de fevereiro e podem ser feitas pelo site do programa.

O banco reestruturou para este ano seu processo de recrutamento e capacitação dos estagiários. A seleção se tornou mais inclusiva e terá etapas de testes institucionais, entrevistas online e com uma banca de gestores.

A formação com cursos será substituída por clusters de conhecimento. Serão 12 trilhas diferentes para os jovens com conteúdo técnico e comportamental dividido nas áreas de Atacado, Controles, CRM/Analytics e Data Science, Digital, Finanças e Marketing.

Assim, o Santander espera atrair jovens com um olhar inovador sobre o banco. Segundo a vice-presidente de RH do Banco, Vanessa Lobato, eles procuram pessoas curiosas, com vontade de crescer e agregar valor à companhia.

“Nossa busca é por estagiários que nos ajudem a repensar o que fazemos e o modo como fazemos”, fala ela.