Santander acaba de abrir 350 vagas para gerentes em todo Brasil

São Paulo – O banco Santander está selecionando 350 profissionais para o cargo de gerente de relacionamento com empresas em diversos estados brasileiros. Os interessados podem cadastrar o currículo no canal “Trabalhe Conosco” no site do Santander

As novas contratações fazem parte do plano de expansão do banco no segmento de pequenas e médias empresas. Há oportunidades nos estados da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Piauí, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, Brasília, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Amazonas, Ceará, Pará, Amapá, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O cargo exige a Certificação Profissional ANBIMA Série 10 (CPA 10). Porém, os candidatos aprovados no processo que ainda não tiverem a qualificação poderão fazer o curso gratuito pelo Universia.

Ede Viani, diretor de Empresas, Governos & Instituições e Agronegócios no banco Santander Brasil afirma, em nota, que os candidatos não precisam ter, necessariamente experiência apenas em atendimento qualificado em instituições financeiras. Vivências em outros mercados que também tenham vendas consultivas também serão consideradas.

O perfil de profissional com mais chance de destaque no processo seletivo é de pessoas empreendedoras, orientação ao cliente e capacidade de entrega de resultados.

No início do ano passado, o banco também selecionou novos gerentes para a área de relacionamento com empresas. “Esses profissionais contribuíram para a abertura de 15 mil contas correntes empresariais e 10 mil novos clientes”, diz Viani. Segundo ele, ainda neste ano vão surgir oportunidades também para gerentes de relacionamento digital, que fazem atendimento remoto.