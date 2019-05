Santander abre mais de 400 vagas para profissionais de tecnologia

São Paulo – O time de tecnologia do banco Santander vai ganhar reforço de peso. O banco acaba de anunciar em primeira mão para EXAME que abriu 400 vagas para profissionais de TI.

As oportunidades são para cargos técnicos e de liderança e os selecionados vão, em sua grande maioria, trabalhar no Campus Geração Digital, em São Paulo. Interessados já podem cadastrar o currículo no site de contratações do Santander.

As posições com mais vagas, segundo o banco, são para desenvolvedor Java, arquiteto BPM / RPA, desenvolvedor Android, desenvolvedor IOS; desenvolvedor Web SPA, engenheiro de inteligência artificial e engenheiro de dados.

Os salários oferecidos não foram divulgados, mas, na plataforma Love Mondays – em que profissionais avaliam empregadores e divulgam salários anonimamente – a remuneração para desenvolvedor é em torno de 5 mil reais, com variações de acordo o nível de experiência.

“Temos uma remuneração competitiva, oportunidade de carreira e, principalmente, de desenvolvimento profissional em um ambiente dinâmico, motivador e desafiador”, destaca, em nota, Marino Aguiar, diretor executivo de tecnologia do Santander.

O local de trabalho é, de fato, um dos atrativos. Com espaço aberto, tem quadra, campo de futebol, espaço gourmet com churrasqueira, sinuca e pebolim.

Recentemente, o banco recrutou 300 profissionais em TI . Essas e as novas contratações são resultado do amplo e global investimento em transformação digital na operação do banco e o Brasil responderá por cerca de um terço dos 2 bilhões de dólares previstos pelo Grupo Santander nos próximos anos para esse fim, segundo afirmou a presidente mundial, Ana Botín, do banco nesta semana.