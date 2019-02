Santander abre inscrições para 750 bolsas de estudo de 3 mil euros

São Paulo – O Santander Universidades vai dar 750 bolsas de estudo para alunos de graduação e pós-graduação do Brasil para intercâmbio de até 6 meses em universidades de nove países: Argentina, Colômbia, Chile, Espanha, Peru, Porto Rico, Portugal, México e Uruguai.

As inscrições para o programa de Bolsas Santander Ibero-Americanas começam hoje e vão até o dia 7 de agosto, por meio do App Santander Universitário (disponível para IOS e Android). Para participar é preciso verificar se a instituição de ensino no Brasil tem acordo bilateral com a universidade desejada.

O intercâmbio deverá ocorrer até 2021 e o processo seletivo é de responsabilidade da instituição na qual o aluno está matriculado. Além de resultados acadêmicos, a condição socioeconômica também é levada em conta para a concessão da bolsa-de-estudo.

O valor da bolsa é de 3 mil euros para custear despesas como transporte, hospedagem e alimentação durante a estadia no exterior. Em muitos casos as instituições oferecem dormitórios aos estudantes.

O banco divulgou o relato do estudante do arquitetura e urbanismo do Centro Universitário Max Planck, Aderson Gimenes Junior. Ele saiu do país pela primeira vez quando ganhou a bolsa Ibero-Americana e esteve em Madrid e Barcelona, na Espanha. “Eu costumo dizer que essa experiência moldou um novo ser humano ao me permitir construir uma outra visão de mundo. Profissionalmente também sempre será um diferencial importante, me colocando um passo à frente sempre”, contou.

Inscrições abertas para estágio no banco Santander

O banco também está recrutando estagiários nesse momento. São 400 vagas abertas a estudantes de qualquer curso universitário, para trabalhar os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

O salário será de R$2.312, também com direito a pacote de benefícios como vale transporte, vale refeição e assistência médica. As inscrições vão até dia 17 de fevereiro e podem ser feitas pelo site do programa. É preciso estar cursando a partir do 2º semestre, ter conhecimento de inglês e do Pacote Office.