Santander abre 1,1 mil vagas de estágio e aceita todas as faculdades

São Paulo – O Santander abriu 1,1 mil oportunidades de estágio em pequenas e médias empresas-clientes do banco em todo o País. Estudantes de qualquer curso ou faculdade do Brasil podem se candidatar para o processo seletivo até o dia 4 de fevereiro, utilizando o aplicativo Santander Universitário, disponível em iOS e Android.

Os estagiários vão trabalhar quatro horas por dia e além da bolsa-estágio da empresa vão receber do Santander uma bolsa de estudos para ajudar nas despesas da faculdade, material didático e/ou cursos extras.

A iniciativa começou em 2016 por meio do Programa Universitário-Empresas que já contemplou 3.210 universitários em mais de 8 mil empresas clientes do banco. No ano passado foram mais de 62 mil universitários inscritos e metade dos selecionados foi efetiva ou teve seu contrato renovado diretamente com as empresas-clientes, segundo Steven Assis, Head do Santander Universidades.

As empresas clientes do banco podem se escrever também para receber estagiários, no site do Santander Negócios & Empresas na aba Construindo Equipes > Programa Universitario -Empresas. Lá é possível verificar os critérios de elegibilidade para participação.