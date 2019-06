Samsung e mais 25 empresas recrutam para estágio e trainee

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

C6 Bank – estágio

A empresa tem vagas nas áreas conteúdo, ofertas (CRM), gestão de portfólio, compliance, recursos humanos, marketplace, conexão comercial, análise de risco e comunicação. Podem participar da seleção estudantes que estejam cursando o penúltimo ou último ano da faculdade. É necessário ter inglês a partir do intermediário.

Salário: 2.000 reais e benefícios

Inscrições: até 10 de junho pelo site

Avec – estágio de férias

Serão ao menos 10 vagas em São Paulo para as áreas de Tecnologia e Vendas (Negócios e Processos) para trabalhar em julho.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de junho pelo site da Kenoby

Bunge – trainee

As vagas são para unidades da empresa em diversos estados do país. Os candidatos devem ser recém-formados ou ter até três anos de formação nos cursos de Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis ou Marketing. É preciso ter disponibilidade para residir fora do seu local de origem.

Salário: 6 mil reais e benefícios

Inscrições: até 13 de junho pelo site

Natura – estágio

Podem participar da seleção, estudantes do penúltimo ou último ano da universidade. São mais de 30 vagas distribuídas nas cidades de São Paulo (Vila Jaguara), Cajamar (SP) e Benevides (PA).

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 14 de junho pelo site da 99jobs

Roche – estágio

Empresa possui vagas em São Paulo para estudantes universitários de diversos cursos e formatura prevista entre dezembro de 2020 e 2021. É necessário ter conhecimento avançado de inglês.

Salário:1.830,00 reais e benefícios

Inscrições: até 16 de junho pelo site da eureca.me

Bimbo Brasil – estágio

São 10 vagas de estágio para estudantes no antepenúltimo ou penúltimo ano da graduação de engenharia, química, tecnologia em alimentos, sistemas de informação, ciência da computação, análises de sistemas, fiscais, administração, recursos humanos, psicologia, pedagogia, entre outros. É pré-requisito ter inglês intermediário e conhecimento de pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de junho pelo site do Nube

ALE – trainee

O programa tem sete vagas abertas para recém-formados entre julho de 2017 a julho de 2019 de qualquer curso de ensino superior. Entre os pré-requisitos para as vagas estão o inglês avançado e a aptidão para assumir qualquer posição estratégica na empresa. O candidato também deve ter disponibilidade para viagens e mobilidade.

Salário: não informado

Inscrições: até 16 de junho pelo site

Samsung – estágio

As vagas são para para estudantes de graduação com formação prevista para julho e dezembro de 2020 nos cursos de Administração, Economia, Engenharias, Ciências Contábeis, Marketing, Comunicação Social e Relações Internacionais. O Programa começa em 12 de agosto e tem duração de 01 ano.

Salário: 2 mil reais Vale Transporte, Seguro de Vida, Desconto em Produtos, Assistência Odontológica, Assistência Médica, 13º Bolsa Auxílio, Férias Remuneradas e Restaurante com Café da Manhã e Almoço.

Inscrições: até 21 de junho pelo site 99 jobs

Carrefour – estágio

O programa tem cinco vagas no escritório do Morumbi, em São Paulo. A empresa procura estudantes universitários dos cursos de administração, engenharias, direito, ciências contábeis, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, matemática e estatística.

Salário: 1.500 reais e benefícios

Inscrições: até 21 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Tegma – estágio

A empresa tem 8 vagas de estágio em São Bernardo para os cursos de administração, contábeis, economia, engenharias e outros. É necessário ter inglês avançado e conhecimento intermediário de Pacote Office.

Salário: 1.500 reais e benefícios

Inscrições: até 21 de junho pelo site da Companhia de Estágios

Comgás – trainee

Programa tem 15 vagas e aceita profissionais formados há até 6 anos.Podem se candidatar pessoas com diplomas de administração de empresas, relações internacionais, ciências contábeis, economia, direito, engenharias (todas), comunicação social (publicidade e propaganda), marketing e áreas correlatas. O inglês avançado é um dos pré-requisitos.

Salário: compatível com o mercado

Inscrições: até 30 de junho pelo site

Lojas Americanas – trainee

O programa procura recém-formados de qualquer curso e de todo o país, com graduação completa entre julho de 2017 e julho deste ano, para trabalhar na sede da empresa no Rio de Janeiro.

Salário: compatível com o mercado e benefícios

Inscrições: até 30 de junho pelo site

Tetra Pak – trainee

O programa tem vagas em diversas áreas da empresa e é voltado para recém-formados e estudantes universitários com formação até dezembro de 2019. Entre os pré-requisitos está o inglês avançado, com boas habilidades de leitura e conversação. Os jovens terão a chance de trabalhar temporariamente em outras sedes da empresa pelo mundo.

Salário: remuneração competitiva em relação ao mercado

Inscrições: até 5 de agosto pelo site

Grupo Saphyr – estágio

As vagas são para capitais do Norte, Nordeste e Sudeste (Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Salvador (BA), Maceió (AL), Manaus (AM), Boa Vista (RR) e Rio Branco (AC). As vagas são para áreas de marketing, finanças, arquitetura, engenharia, recursos humanos e direito. Os estudantes devem estar no penúltimo ou último ano do ensino superior.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Saphyr na aba “ Trabalhe Conosco”. O período de inscrição se estende de acordo com a necessidade do Grupo em recrutar novos talentos.

PetroRio – estágio

As vagas são destinadas a todas as áreas da companhia e o programa dura um ano. Para participar da seleção é preciso estar com a graduação em andamento nas seguintes áreas administração, contabilidade, comunicação, economia, engenharia (ambiental, petróleo, produção, química, naval, civil, mecânica, elétrica, eletrônica), geologia, psicologia e TI. Nível de inglês avançado ou fluente é um requisito, assim como a possibilidade de estagiar por 6 horas na cidade do Rio de Janeiro.

Salário: bolsa-auxílio oferecida é de 2.500 reais além de benefícios atrativos como vale-refeição de 1.300 reais mensal e vale-transporte.

Inscrições: pelo Vagas.com o prazo não foi informado.

Japan Tobacco International – estágio

Estudantes devem ter no mínimo 18 anos, fluência no idioma inglês, estarem nos últimos dois anos da graduação e dispostos a apresentarem projetos inovadores. Universitários de todas as áreas podem se inscrever.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site Make It Bright O prazo não foi informado

Umclub – estágio

As vagas são no Rio de Janeiro (RJ) para estágio em design, comunicação e marketing.

Salário: não informado

Inscrições: enviar currículo para daniel@umclub.io

Grupo Cataratas – estágio

São vagas para trabalhar nas atrações turísticas do Rio de Janeiro, como AquaRio, RioZoo e Cento de Visitantes Paineiras. Podem participar estudantes de Turismo com previsão de formatura para julho de 2020.

Salário: não informado

Inscrições: pelo Vagas. O prazo não foi informado

Bionexo – estágio

As vagas de estágio são para a cidade de São Paulo e contemplam todos os cursos de graduação. É possível se inscrever durante todo o ano,

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site Kenoby

Moove – estágio

Programa procura estudantes de diversos cursos de graduação para estágio no Rio de Janeiro e São Paulo. É pré-requisito ter conhecimento avançado de pacote office e de inglês.

Salário: bolsa auxílio e benefícios

Inscrições: prazo não informado. Inscrições pelo site da Cia. de Estágios

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio e estágio de férias

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências e também para estágio de férias. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis. No estágio de férias, as vagas são para universitários de cursos de exatas e humanas, do primeiro ao último ano. Recentemente, o banco informou que está recrutando estagiários para agências nos estados de Santa Catarina, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Ceará. Para os Estados do Pará, São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Ceará

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ernst & Young – trainee

São 700 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até dois anos). Para a atuação em Ciências Contábeis, alunos a partir do 2º ano podem se candidatar e é necessário o nível básico de inglês. Para as vagas em Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Engenharia, Estatística, Física, TI, Matemática e Relações Internacionais, serão aceitos alunos do penúltimo ano de graduação e com nível de inglês intermediário.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Nestlé – estágio

Oportunidades para estudantes de todos os cursos de graduação com conclusão do curso prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. As vagas para este programa estão localizadas em São Paulo (SP), na Sede Administrativa da Nestlé e em outros escritórios, fábricas e laboratórios na Grande São Paulo. A empresa aceita candidatos que morem num raio de até 100 km do local de interesse. Inglês intermediário é requisito mínimo, assim como conhecimentos no Pacote Office (Word, Excel, PowerPoint).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga