Samsung abre programa de estágio pela primeira vez; veja como se inscrever

São Paulo – A Samsung abriu vagas para seu primeiro Programa de Estágio no Brasil. A empresa sul-coreana de tecnologia vai selecionar jovens universitários para trabalhar na sua sede em São Paulo nas áreas de Marketing, Vendas, Finanças e Gerenciamento do Negócio, Logística, Supply Chain, Serviços e Recursos Humanos.

O programa terá duração de até 18 meses, com início em agosto, e está com inscrições abertas até o dia 10 de julho. As incrições podem ser feitas pela página da 99 jobs.

O diferencial do programa está no cotidiano dos estagiários escolhidos, pois o aprendizado com a execução de atividades no escritório corresponderá apenas a 70% do tempo do jovem. O resto de seu tempo será dividido em outros 20% para interações com profissionais por meio de feedbacks, orientações ou workshops e 10% para treinamentos.

Assim, a empresa procura por estudantes capazes de atuar em um ambiente dinâmico, inovador e multicultural, e que cursam a partir do 5º semestre de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Engenharia, Marketing ou Psicologia.

No processo, os candidatos farão testes e uma entrevista online. Na fase presencial, haverá nova entrevista e um painel com os futuros gestores do estagiário.

Além de bolsa-auxílio, a Samsung oferece assistência médica e odontológica, seguro de vida e vale transporte.

Veja um pouco mais sobre os valores da empresa no vídeo: