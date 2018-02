Salário mais alto em finanças passa de R$ 700 mil por ano

São Paulo – Aos poucos, profissionais experientes devem voltar a encontrar espaço no mercado de finanças e contabilidade do Brasil, segundo relatório com a pesquisa salarial 2018 divulgado pela consultoria Robert Walters.

No ano passado, as poucas novas oportunidades de trabalho que apareceram ficaram quase que exclusivamente restritas a analistas e coordenadores.

Ao nível sênior restou um tímido movimento de dança das cadeiras. “Grande parte das demandas por parte das empresas foram de substituições”, diz o relatório.

Para este ano, a consultoria prevê menos cortes e contratações pontuais. A leitura do cenário tem com base o aumento, ainda que pequeno, no número de vagas, registrado a partir do segundo semestre.

Na esperada retomada da economia, quem conseguir mostrar que está alinhado à estratégia pós-crise da empresa ganha relevância. Esse mapeamento já está em curso, segundo o relatório da pesquisa. “Neste momento de economia ainda em retomada, os empregadores têm aproveitado para olhar para ‘dentro de casa’”, diz o texto.

Menos facão e mais foco em expansão. Nos momentos mais difíceis da crise, o departamento de finanças tinha a dura missão de apertar o cinto. Corte de custos foi um mantra repetido à exaustão.

Agora, a visão de novos negócios deve ganhar mais espaço. Recrutadores da área apontam que carreiras nessa linha são mais promissoras em 2018.

A consultoria destaca também que domínio de inglês foi e continua sendo um importante diferencial competitivo para os profissionais de finanças e contabilidade, já que a fluência no idioma não é comum.

Para os salários, a previsão é que se mantenham estáveis, com a remuneração variando de 120 mil a 720 mil reais de acordo com o cargo e o nível de senioridade: