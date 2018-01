Salário em TI no Brasil chega a R$720 mil ao ano. Veja para quem

São Paulo – O setor de tecnologia é a exceção à estabilidade de salários apontada pela Pesquisa Salarial 2018 feita pela consultoria Robert Walters no Brasil.

Na contramão dos demais segmentos pesquisados, os profissionais de TI devem ganhar salários mais altos em 2018, na comparação com o ano passado.

O maior valor indicado pela pesquisa é para diretor de TI com mais de 12 anos de carreira. A função pode render até 720 mil reais por ano. Diretores de operações mais experientes aprecem em seguida com 717 mil reais de salário médio anual, segundo a Robert Walters.

O avanço na remuneração, segundo o estudo, acompanha a expansão esperada em empresas de soluções de TI & Digital e a consequente maior demanda por profissionais em níveis executivos e de suporte à gestão.

O perfil mais buscado é técnico, mão-na-massa, mas com capacidade de gestão, segundo a equipe da consultoria. Pesquisa divulgada pelo Site Exame indica que cientistas de dados, profissionais de segurança da informação, de inteligência de negócios, e arquitetos de soluções são algumas das profissões promissoras na área de tecnologia para este ano.

No segmento digital, os principais projetos de recrutamento buscam “cientistas de dados, desenvolvedores web de linguagens especificas e engenheiros de software, com perfil pessoal diferenciado e conhecimento de negócios, além, é claro, do indispensável inglês”, diz o relatório da Robert Walters. Confira os valores anuais médios de salário em 2017 e a previsão para 2018, segundo a consultoria:



1. CTO

CTO Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 250 mil a 280 mil reais 260 mil a 298 mil reais 8 a 12 anos de experiência 330 mil a 350 mil reais 343 mil a 364 mil reais Mais de 12 anos de experiência 465 mil a 485 mil reais 483 mil a 504 mil reais

2. CIO/Diretor de TI

CIO/Diretor de TI Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 335 mil a 345 mil reais 348 mil a 358 mil reais 8 a 12 anos de experiência 470 mil a 486 mil reais 488 mil a 505 mil reais Mais de 12 anos de experiência 680 mil a 695 mil reais 700 mil a 720 mil reais

3. Gerente de TI

Gerente de TI Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 155 mil a 170 mil reais 161 mil a 176 mil reais 8 a 12 anos de experiência 210 mil a 220 mil reais 210 mil a 220 mil reais Mais de 12 anos de experiência 250 mil a 270 mil reais 260 mil a 280 mil reais

4. Gerente de Projeto de TI

Gerente de Projeto de TI Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 105 mil a 115 mil reais 109 mil a 119 mil reais 8 a 12 anos de experiência 160 mil a 170 mil reais 165 mil a 176 mil reais Mais de 12 anos de experiência 200 mil a 210 mil reaus 208 mil a 218 mil reais

5. COO/Diretor de operações

COO/Diretor de operações Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 340 mil a 350 mil reais 364 mil a 374 mil reais 8 a 12 anos de experiência 475 mil a 486 mil reais 495 mil a 504 mil reais Mais de 12 anos de experiência 680 mil a 690 mil reais 707 mil a 717 mil reais

6. Diretor de desenvolvimento

Diretor de desenvolvimento Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 245 mil a 255 mil reais 254 mil a 265 mil reais 8 a 12 anos de experiência 285 mil a 295 mil reais 297 mil a 306 mil reais Mais de 12 anos de experiência 395 mil a 405 mil reais 410 mil a 421 mil reais

7. Arquiteto de sistemas

Arquiteto de sistemas Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 115 mil a 125 mil reais 119 mil a 130 mil reais 8 a 12 anos de experiência 140 mil a 150 mil reais 145 mil a 156 mil reais Mais de 12 anos de experiência 190 mil a 200 mil reais 197 mil a 208 mil reais

8. Especialista em BI

Especialista em BI (inteligência de negócios) Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 115 mil a 125 mil reais 119 mil a 130 mil reais 8 a 12 anos de experiência 135 mil 145 mil reais 140 mil a 150 mil reais Mais de 12 anos de experiência 160 mil a 170 mil reais 165 mil a 178 mil reais

9. Engenheiro de software

Engenheiro de software Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 105 mil a 115 mil reais 109 mil a 119 mil reais 8 a 12 anos de experiência 135 mil a 145 mil reais 140 mil a 150 mil reais Mais de 12 anos de experiência 160 mil a 170 mil reais 166 mil a 180 mil reais

10. Consultor SAP

Consultor SAP Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 105 mil a 115 mil reais 109 mil a 119 mil reais 8 a 12 anos de experiência 135 mil a 145 mil reais 140 mil a 150 mil reais Mais de 12 anos de experiência 240 mil a 250 mil reais 250 mil a 260 mil reais

11. Desenvolvedor web

Desenvolvedor web Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 105 mil a 115 mil reais 109 mil a 119 mil reais 8 a 12 anos de experiência 135 mil a 145 mil reais 140 mil a 150 mil reais Mais de 12 anos de experiência 160 mil a 170 mil reais 175 mil a 198 mil reais

12. Diretor de infraestrutura

Diretor de infraestrutura Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 340 mil a 350 mil reais 353 mil a 369 mil reais 8 a 12 anos de experiência 475 mil a 485 mil reais 494 mil a 504 mil reais Mais de 12 anos de experiência 680 mil a 690 mil reais 700 a 720 mil reais

13. Gerente de infraestrutura

Gerente de infraestrutura Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 245 mil a 255 mil reais 254 mil a 265 mil reais 8 a 12 anos de experiência 290 mil a 300 mil reais 301 mil a 312 mil reais Mais de 12 anos de experiência 385 mil a 396 mil reais 400 mil a 420 mil reais

14. Especialista em infraestrutura

Especialista em infraestrutura Telecom Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 105 mil a 115 mil reais 109 mil a 119 mil reais 8 a 12 anos de experiência 160 mil a 170 mil reais 165 mil a 177 mil reais Mais de 12 anos de experiência 220 mil a 230 mil reais 229 mil a 240 mil reais

15. Engenheiro de segurança de redes

Engenheiro de segurança de redes Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 105 mil 115 mil reais 109 mil a 119 mil reais 8 a 12 anos de experiência 165 mil a 175 mil reais 178 mil a 182 mil reais Mais de 12 anos de experiência 200 mil a 210 mil reais 208 mil a 220 mil reais

16. Desenvolvedor mobile

Desenvolvedor mobile Salário anual 2017 Salário anual 2018 4 a 8 anos de experiência 80 mil a 90 mil reais 83 a 94 mil reais 8 a 12 anos de experiência 105 mil a 115 mil reais 110 mil a 120 mil reais Mais de 12 anos de experiência 160 mil a 170 mil reais 175 mil a 198 mil reais

17. Cientista de dados