Salão do Estudante terá eventos gratuitos em 6 cidades em março

Quem busca informações sobre intercâmbio e cursos no exterior pode recorrer ao Salão do Estudante, maior evento do tipo na América Latina. As edições no Brasil, por sua vez, acontecem duas vezes ao ano. A próxima edição acontece em seis capitais brasileiras, em março. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site.

Há opções para todos os gostos, de universidades internacionais e escolas de high school e idiomas. É possível, ainda, encontrar informações sobre formações em todos os níveis e áreas de estudo. Por exemplo, um intensivo de inglês ou espanhol, ou ainda uma pós-graduação no exterior. Ao todo, são 13 destinos participantes do Salão do Estudante, incluindo Portugal e Irlanda.

Aspectos práticos sobre estudar no exterior também fazem parte da programação. Entre eles, a obtenção de seguro-viagem ou de acomodação universitária em determinadas cidades.

Destaques desta edição

Para a edição de 2020, o Salão do Estudante espera receber cerca de 40 mil pessoas. E cerca de 40 instituições de Portugal, dentre elas institutos politécnicos, universidades privadas e públicas, virão ao país participar do Salão do Estudante. Nos últimos anos, Portugal teve um crescimento significativo no número de estudantes brasileiros à procura de graduação e pós-graduação. Além da maioria das instituições aceitar as notas do ENEM como processo seletivo para o ingresso no sistema de ensino superior no país, esse crescimento também é devido ao valor dos cursos, mais baratos quando comparados aos do Brasil.

Também haverá a ExpoPós, um pavilhão dentro da feira destinado a opções de graduação e pós-graduação no exterior. Ele oferecerá todo tipo de especialização no exterior, como pós-graduação, especialização, MBA, mestrado e doutorado aos profissionais que procuram um diferencial no currículo ou uma carreira internacional. Serão acolhidas todas as áreas de especialização. Para os interessados na ExpoPós, é necessário fazer inscrição separadamente por meio do site.

Também estarão presentes órgãos oficiais de governos, que representam outras centenas de universidades, como a Education USA, do governo norte-americano, a Campus France, do governo francês, o Study in Sweden, do governo Sueco, o Instituto Nacional de Promoción Turistica, da Argentina, o DAAD da Alemanha, o Education in Ireland da Irlanda e o Study in Japan, do Japão. Já o British Council, do Reino Unido, dará mais informações sobre o IELTS, exame internacional oficial de inglês altamente reconhecido pelas principais universidades internacionais.

Quer saber mais sobre os expositores presentes? Veja a lista disponível e outras informações relacionadas no site do Salão do Estudante.

Anote na agenda

Belo Horizonte

Quando: 17 de março, das 15h às 19h

Onde: Mercure Lourdes – Av. do Contorno, 7315, Lourdes

Brasília

Quando: 13 de março, das 15h às 19h

Onde: Centro de Convenções Brasil 21 – SHS Q06, L01, Cj. A, Setor Hoteleiro Sul

Curitiba

Quando: 19 de março, das 15h às 19h

Onde: Four Points by Sheraton – Avenida 7 de Setembro, 4211, Batel

Rio de Janeiro – Barra

Quando: 11 de março, das 15h às 19h

Onde: Windsor Barra – Avenida Lúcio Costa, 2630

Rio de Janeiro – Gávea

Quando: 10 de março, das 15h às 19h

Onde: Jockey Club Brasileiro – Praça Santos Dumont, 31

Salvador

Quando: 15 de março, das 14h às 18h

Onde: Fiesta Convention Center – Avenida Antônio Carlos Magalhães, 711, Pituba

São Paulo

Quando: 7 e 8 de março, das 14h às 18h30

Onde: Centro de Eventos do Colégio São Luis – Rua Luís Coelho, 323, Consolação

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.