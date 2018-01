Saiu um dos concursos mais esperados (salário de até R$16,6 mil)

São Paulo – Agora é oficial, um dos concursos públicos mais esperados vai mesmo ser realizado em 2018. O edital da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) foi publicado e traz 300 vagas de nível médio e superior divididas entre as carreiras de oficial técnico de inteligência, oficial de inteligência e agente de inteligência.

Quem realiza o concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), antigo Cespe, uma das bancas mais temidas pelos concurseiros por conta do seu método de seleção.

As inscrições começam no dia 9 de janeiro às 10h e vão até as 18h do dia 30 de janeiro, no horário de Brasília (DF), pelo site do Cebraspe. As provas serão realizadas nas 26 capitais e no DF e estão marcadas para o dia 11 de março.

Para a posição de oficial de inteligência, que exige nível superior, há vagas para qualquer área de formação. O salário é de 16.620,46 e a jornada de 40 horas semanais. Aprovados vão trabalhar em Brasília (DF).

Para o cargo de oficial técnico de inteligência, também de nível superior, as oportunidades são para formados em administração, economia, contabilidade, direito, psicologia, pedagogia, engenharia civil, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, matemática, estatística, tecnologia da informação, engenharia com ênfase em tecnologia da informação, arquivologia e biblioteconomia. O salário é de 15.312,74, a jornada de 40 horas e os selecionados também ficam em Brasília (DF).

O cargo de agente de inteligência exige nível médio e o salário oferecido é de 6.302, 23 reais. Aprovados também trabalham 40 horas por semana e serão lotados na capital federal.

Seleção terá três etapas

As provas eliminatórias objetivas de conhecimentos gerais e específicos e a prova discursiva são apenas a primeira etapa da seleção.

Na segunda fase também sob responsabilidade do Cebraspe, para os cargos de oficial de inteligência e de agente de inteligência há provas de capacidade física. Todos os cargos exigem exames laboratoriais e complementares, além de investigação social e funcional. Avaliação psicológica também é obrigatória para todos.

Os aprovados e selecionados farão a terceira etapa da seleção que consiste no Curso de Formação em Inteligência (CFI) na Escola de Inteligência (ESINT) da ABIN, de responsabilidade da ABIN, a ser realizado em Brasília/DF.