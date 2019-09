Safra contrata trainees com salário de R$ 7 mil e bônus de R$ 20 mil

São Paulo – O Banco Safra abriu hoje as inscrições para o programa de trainee com uma das maiores remunerações do mercado.

Os profissionais que se inscreveram têm a chance de ganhar o salário inicial de 7 mil reais, além da participação nos lucros e resultados adicionais ao salário e ao 13º. E, claro, o bônus de 20 mil reais para os aprovados no programa.

No programa do ano passado foram registradas mais de 49 mil inscrições. Para se candidatar, são elegíveis profissionais graduados em qualquer curso entre 2016 e 2019.

O banco procura candidatos de todo o país, que podem já estar no mercado de trabalho, mas sem precisar de experiência prévia no setor de finanças. No entanto, é necessário ter inglês intermediário ou avançado e disponibilidade para trabalhar em São Paulo.

As inscrições podem ser feitas no site exclusivo para o programa até o dia 6 de outubro.

Os contratados terão um curso intensivo sobre mercado financeiro no primeiro mês no Safra, para nivelar o conhecimento de todos. Eles também passarão um período trabalhando nas plataformas comerciais do banco, para aprender na prática a rotina das agências.

Desde o início, os trainees terão mentoria com executivos da empresa e participarão de projetos envolvendo diversas áreas, do planejamento até a execução. Na conclusão do programa, o banco pode oferecer uma pós-graduação ou MBA aos profissionais.