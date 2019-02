Sabe quais são as últimas tendências de tecnologia? Faça o teste de inglês

São Paulo – Como ficar atualizado sobre as mudanças constantes no mundo da tecnologia? É bom procurar direto na fonte, vasculhando as novidades de empresas de destaque e lendo sobre as tendências do Vale do Silício.

Para isso, o inglês é a língua que unifica profissionais do mundo todo e ter uma boa compreensão, principalmente de leitura, se tornou essencial.

Quer testar como está a sua compreensão de texto em inglês? A professora e fundadora da Companhia de Idioma, Rose Souza, elaborou um teste que relaciona as descrições de novas tecnologias com seus respectivos nomes, tendências e empresas.

Além de completar o quiz a seguir, o desafio é conseguir entender tudo o que puder dos enunciados.

Fontes

Waze.com

Uber.com

Booking.com

Wikipedia.com

Veja São Paulo – ano 52/5

Rosangela Souza (ou Rose Souza) é fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas , e coautora do Guia para Programas de Idiomas em empresas. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓS MBA pela FIA/FEA/USP, além de cursos livres de Business English nos EUA. Professora na Pós Graduação ADM da FGV. Colunista dos portais Catho, MundoRH, AboutMe e Exame.com. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou pelo Skype rose.f.souza