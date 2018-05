Sabe a diferença entre estes verbos em inglês? Os brasileiros confundem

Alguns verbos em inglês têm significados muito parecidos, e isso pode confundir os estudantes brasileiros. Às vezes tentamos atribuir um significado específico a cada palavra, mas esquecemos de observar todas as nuances que o idioma tem e como cada palavra se comporta em frases diferentes.

Uma das coisas que mais geram dúvidas depois que estamos estudando inglês há algum tempo é como diferenciar os verbos say, speak, talk e tell. Eles são parecidos e um estudante de inglês só vai aprender todos eles mais tarde no curso. O problema é que, até lá, ele já adquiriu o hábito de usar apenas um ou outro verbo na maioria das situações, e acaba escorregando nisso.

Mas, para não restar mais dúvidas, vamos às diferenças entre eles:

Speak

O verbo speak é muito simples: ele significa “falar”, mas na maioria das vezes você vai usar quando estiver se referindo à habilidade de “falar um idioma”.

I can speak English very well.

Japanese is a difficult language to speak.

Mas, em alguns casos, ele também pode significar “falar com uma pessoa”, mas isso é um pouco menos comum, e normalmente acontece em casos mais formais.

Excuse me, could I speak to Mr. Jones, please?

Talk

O verbo talk é o que você vai utilizar quase sempre que quiser dizer que está “falando com alguém”, no sentido de manter uma conversa com essa pessoa. Ah, e lembre-se de usar as preposições to ou with depois dele, combinado?

Yesterday, I was talking to my friend about the new movie.

Sarah, can you come to my office? I need to talk to you.

Tell

Este verbo significa “contar algo”, como uma história ou uma informação (e não “contar números”, ok?).

Can I talk to you? I need to tell you some news!

I tell stories to my child every night before he sleeps.

Say

E, por último, o verbo say, que significa simplesmente “dizer” e pode ser usado na maioria das situações.

Mrs. Roberts said we need to pay more attention to the next meetings.

She is not going to believe a word I say.

Dependendo do contexto, os verbos say e tell podem ter o mesmo significado, de dizer algo para alguém, mas lembre-se: com o verbo say você sempre vai usar a preposição to e indicar a pessoa logo em seguida. Com o verbo tell, depende: se a pessoa vier após o verbo, não tem preposição. Se ela vier no final da frase, então você utilizará o to normalmente.

She said to me you were a very nice person.

She told me you were a very nice person.

I need to tell you a secret.

I need to tell a secret to you.

*Michel Rosas é professor de inglês e gerente de marketing da Companhia de Idiomas.