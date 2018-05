Revista divulga lista das 20 universidades mais respeitadas do planeta

São Paulo – A revista Times Higher Education coloca, pela oitava vez seguida, Harvard, no topo do ranking de universidades de maior prestígio do planeta.

A lista divulgada hoje, com base em entrevistas com 10 mil acadêmicos, classifica as 100 instituições de ensino superior de maior reputação. Ao todo, universidades de 21 países foram ranqueadas e o Brasil não é representado.

Dos Estados Unidos são 44 instituições representadas, duas mais do que no ano anterior. O resultado, segundo Phil Baty, diretor editorial da Times Higher Education, prova que os Estados Unidos continuam de longe uma superpotência educacional do planeta, já que pouco menos de metade da lista é formada apenas por universidades estadunidenses

Europeias são 33 instituições na lista, sendo que do Reino Unido, são nove. Na região da Asia-Pacífico, que inclui grande parte da Ásia Oriental, Sul da Ásia, Sudeste da Ásia e Oceania, 23 instituições foram representadas. Pela primeira vez desde 2011, uma universidade da Índia entra para o top 100 da reputação acadêmica mundial.

Abaixo veja quais são as 20 universidades de maior reputação no mundo: