Resultados Digitais recruta 100 profissionais. Floripa lidera em vagas

São Paulo – Uma das empresas que é referência no universo de startups baseadas em Florianópolis, a Resultados Digitais (RD) está com 100 vagas nas áreas de tecnologia, vendas e customer success. Para as atuais vagas, não há nenhuma exigência de diploma de formação superior

Com segmento de tecnologia em ebulição, a capital catarinense se firmou como dos importantes polos de inovação e tecnologia do país. Segundo informações da Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia (Acate), as empresas da cidade reúnem mais de 2 mil vagas de emprego.

As vagas de customer success (30) e vendas (30) são para Florianópolis e as de tecnologia (40) são mais flexíveis. Os candidatos aprovados poderão escolher se querem trabalhar na sede e ou nos outros dois escritórios no Brasil: São Paulo e Joinville. Em expansão, a empresa especializada na produção de softwares para pequenas e médias empresas tem 680 funcionários e espera terminar 2019 com 820 pessoas na equipe.

No ano passado, a empresa abriu escritório no México e na Colômbia. Agora além da sede em Florianópolis são cinco filiais: São Paulo, Joinville, Bogotá, Cidade do México e San Francisco. Hoje existem aproximadamente 40 pessoas trabalhando para a operação internacional, que cresceu 55% em receita no último semestre.

Os salários oferecidos não foram divulgados, mas na plataforma Love Mondays é possível verificar as informações sobre a remuneração e os índices de felicidade de funcionários na Resultados Digitais.

Nos últimos 12 meses, a Resultados Digitais recebeu 53 avaliações na plataforma, 81% dos usuários disseram que recomendam a empresa a um amigo. O índice de satisfação geral dos funcionários na empresa é de 3,68, sendo a nota máxima 5.

A seguir confira alguns dos salários divulgados pelos usuários da plataforma.