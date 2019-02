São José dos Pinhais – Com a média de idade entre os funcionários na faixa dos 35 anos, a Renault do Brasil aposta na geração Y. Em 2017, a filial brasileira da montadora francesa criou um fórum de debate para assuntos relacionados à liderança de jovens e lançou o Renault Talks, baseado no TED Talks.

O evento, que teve transmissão online, levou 3.600 pessoas à sede da empresa, em São José dos Pinhais (SP), para assistir a apresentações de 20 minutos sobre temas como conectividade e mindfulness.

“Achamos que o jovem de hoje procura experiência de trabalho, e não apenas um emprego”, diz Ana Paula Camargo, diretora de RH.

A Renault foi uma das premiadas das Melhores Empresas para Começar a Carreira de 2018. As inscrições para a pesquisa de 2019 estão abertas: veja como se inscrever aqui.

A companhia conta com dois programas de processo de carreira acelerada. No Emerging High Potential Person (EHPP), profissionais identificados como potenciais líderes são prioridade em planos de sucessão e têm um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) atualizado anualmente para que cheguem a um posto gerencial em até cinco anos.

Já a Fábrica de Talentos visa contratar alunos de engenharia com potencial para gestão. A formação desse estagiário passa por um processo robusto de desenvolvimento de jovens talentos para ocupar cargos de chefia na manufatura. Cada estagiário é apadrinhado com um gerente e recebe coaching. renault.com.br



PONTOS POSITIVOS

As informações sobre vagas são amplamente divulgadas para funcionários uma semana antes de serem abertas para o público externo. Os funcionários não aprovados podem solicitar feedback para o time de recrutadores.

PONTOS A MELHORAR

Os jovens afirmam que falta um tutor para acompanhá-los quando são contratados e interação da equipe operacional com os diretores. Também não há controle formal de horas extras para os funcionários que viajam.