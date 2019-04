Redes sociais podem aumentar suas oportunidades de carreira?

Sofia Esteves, presidente do Conselho do Grupo Cia. de Talentos

Todos nós adoramos usar as redes sociais. Usamos para demonstrar nossas habilidades culinárias no Instagram, atualizar os amigos sobre nossas viagens no Facebook, compartilhar diálogos no Twitter. É divertido, fácil e nos mantém entretidos constantemente.

São ferramentas presentes no nosso cotidiano de diversas formas. É por meio delas que nos conectamos com pessoas, sem se importar com a distância física, estabelecemos relações sociais e temos acesso a oportunidades profissionais. Essas plataformas vêm impactando diretamente na carreira, pois são consideradas vitrines pessoais, além de serem eficazes para encontrar vagas de trabalho ou para reinventar e até mudar de carreira.

As empresas buscam colaboradores que são competentes nas suas áreas de atuação e que estejam alinhados com a sua missão, objetivos e propósito. Sabemos que a internet transformou nosso cotidiano e o mundo dos negócios. Não é à toa que cada vez mais profissionais de recursos humanos estão utilizando suas redes sociais para divulgar oportunidades, avaliar, conhecer e recrutar candidatos. Se você estiver procurando uma colocação terá à disposição ótimos recursos para utilizar e ajudar em seu benefício, mas claro, é preciso usá-las com bom senso, equilíbrio, entendendo quais os assuntos que se deve postar ou opinar, garantindo que os perfis sociais permaneçam apropriados e alinhados com a sua trajetória profissional.

E quem nunca se sentiu em dúvida sobre como se comportar neste mundo de compartilhamentos, curtidas e comentários? Portanto, pense bem! Quando se toma partido de algo, precisa estar consciente de que sua posição poderá ser rebatida online, seja com uma resposta ríspida ou uma campanha de oposição por amigos e conhecidos. Vale lembrar que até mesmo comentários ingênuos podem ser interpretados de forma polêmica, então avalie seus posicionamentos e opiniões antes de registrá-los.

Boas dicas são conversar com suas conexões no Twitter, juntar-se a grupos no LinkedIn e no Facebook, publicar e participar de discussões sobre o mercado de trabalho e sua respectiva área de atuação. Promover encontros pessoais com outros profissionais do mercado é uma tática eficiente para reforçar o desempenho que demonstra nas redes sociais, ampliar o networking e mostrar interesse em temas comuns.

Estar presente nas plataformas digitais pode abrir novas portas e levar a boas oportunidades de trabalho! Mas não se esqueça da autenticidade e da transparência, características fundamentais para um profissional de sucesso!