Recrutadores do Canadá vêm ao Brasil contratar 100 profissionais

São Paulo – Neste mês, recrutadores de Montreal, na província de Quebec no Canadá, vêm ao Brasil selecionar profissionais para trabalhar em empresas de lá nos segmentos de TI e de games.

São 100 oportunidades de carreira internacional distribuídas entre nove empresas desses setores. Os interessados devem se candidatar para o processo seletivo até o dia 8 de julho pelo site da missão de recrutamento.

Os currículos podem ser enviados em inglês e francês. O francês é a primeira língua da região, mas mais da metade da população fala francês e inglês e 20% são fluentes em três ou mais idiomas.

Com mercado de trabalho aquecido na área de tecnologia, a cidade é um dos maiores polos globais de inovação, criatividade e de inteligência artificial.

Nos últimos cinco anos, a cidade de Montreal atraiu mais de 2,5 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros nas áreas de videogames, efeitos visuais, inteligência artificial, aeroespacial e ciências da vida.

Os brasileiros estão na mira do recrutamento das empresas de Montréal porque ao longo do tempo têm demonstrado boa formação acadêmica e facilidade para aprender inglês e francês, o que é considerado um diferencial competitivo. A facilidade para se adaptar à cultura da província de Quebec também é um ponto a favor dos brasileiros.

Os profissionais que forem pré-selecionados farão entrevistas presenciais em São Paulo (SP) no dia 21 de julho. Quem for contratado receberá suporte do empregador no processo imigratório e de obtenção de visto.