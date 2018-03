Raízen e mais 23 empresas recrutam estagiários e trainees

São Paulo – Mira uma vaga de trainee ou estágio? Confira as oportunidades disponíveis nos programas com inscrições abertas em ordem crescente de término do prazo.

PagSeguro – estágio

Há vagas para as áreas de comunicação, data science, design, inovação, prevenção à fraude, produtos, tecnologia da informação e trade marketing. Para se candidatar, é preciso ter inglês a partir do nível intermediário e formação prevista para o período entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019. Os cursos mirados são administração, análise de sistemas, arquitetura, antropologia, ciência da computação, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social (jornalismo, publicidade e propaganda ou produção multimídia), design, engenharias, estatística, física, letras, marketing, matemática, relações internacionais, tecnologia da informação ou sistemas de informação. Para as vagas de TI é necessário conhecimento em lógica de programação.

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de março pelo site da ATS Globe

ESPN – estágio

Oportunidade para trabalhar em São Paulo na área de figurino para quem é dos cursos de design de moda com formação prevista para dezembro de 2019 a julho de 2020 e estuda de manhã.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de março pelo site da Page Talent,

GN Hearing – estágio

As oportunidades são para estudantes do período da noite de administração de empresas, publicidade e propaganda e marketing com formação para dezembro de 2019. Inglês avançado, Excel intermediário estão entre os requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de março pelo site da Page Talent

Falconi – estágio

Vagas em São Paulo na área de controladoria para estudantes do período noturno de ciências contábeis com formação entre julho/2019 a dezembro/2019. Inglês intermediário, Excel intermediário são requisitos.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de março pelo site da Page Talent

Standard Bank – estágio

Oportunidades em São Paulo na área de marketing para estudantes da noite dos cursos de administração de empresas, publicidade de propaganda e marketing com ano de formação para dezembro de 2019.Inglês: Avançado. Excel: Intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de março pelo site da Page Talent

Deutsche Bank – estágio

Vagas em São Paulo na área de treasury, voltadas para estudantes com formação entre julho 2019 a dezembro 2019 nos cursos de administração de empresas, ciências econômicas, ciências contábeis, ciências atuariais e engenharias.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de março pelo site da Page Talent

Bollhoff – estágio

Oportunidade em Jundiaí na área de engenharia de qualidade, controladoria com formação entre dezembro de 2018 a dezembro de 2019, dependendo da área. Inglês e Excel em nível intermediário e é preciso estudar no período noturno.

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de março pelo site da Page Talent

Kuehne + Nagel – trainee

O programa é para recém-formados entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017 nos cursos de administração, comércio exterior, relações internacionais, economia, estatística, matemática aplicada a negócios e cursos similares. Inglês fluente é requisito, assim como a disponibilidade para mobilidade nacional.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de março pelo site da Kuehne + Nagel

Indra – trainee

Oportunidades para recém-formados e estudantes dos cursos de graduação e tecnólogos: engenharia da computação, ciência da computação, análise de sistemas, tecnologia da informação e correlatos. Inglês e espanhol são diferenciais.

Salário: 1.880 reais

Inscrições: até 22 de março pelo Vagas.com



PwC – trainee

São mais de 400 oportunidades para que está a partir do segundo ano de administração, ciências atuariais, ciências contábeis, ciências econômicas, cursos de TI, engenharias, estatística, matemática, administração, comércio, exterior, direito, relações internacionais, engenharias (civil, controle e automação, elétrica, mecânica, mecatrônica, produção), física. Inglês intermediário e inglês avançado são requisitos. A PwC está selecionando candidatos para o Programa Nova Geração PwC dispostos a atuar nos escritórios de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Maringá, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Salvador, Sorocaba, São Paulo e Rio de Janeiro.

Salário: não informam

Inscrições: até 23 de março pela página do Grupo Cia de Talentos

Scania – estágio

São 25 vagas para São Bernardo do Campo (SP) de nível superior e técnico para diversos cursos.

Salário: não informado.

Inscrições: até 30 de março pelo site da Companhia de Estágios

BASF – estágio

Há 60 vagas de estágio para diversas áreas e cursos em São Paulo (Morumbi e ABC), tais como direito, psicologia, marketing, matemática, administração, contábeis, química, farmácia, publicidade, biblioteconomia, todas as engenharias e outras.

Salário: de 1521 a 2226 reais

Inscrições: até 30 de março pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

São 30 vagas para estudantes universitários de diversas áreas, entre elas: administração, ciências contábeis, comunicação social, direito, economia, engenharia, farmácia-bioquímica, letras, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado e áreas correlatas. Os candidatos devem ter inglês a partir do nível intermediário e previsão de conclusão de graduação entre julho e dezembro de 2019. As vagas são para São Paulo (SP), Suzano (SP) e Campinas (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de março pelo site da Companhia de Estágios

Raízen – estágio

O programa é destinado a estudantes que estejam cursando penúltimo e último ano de graduação. Ao todo, são 130 vagas, distribuídas por diversas cidades do Brasil, para os cursos de engenharia (diversos), administração, economia, ciências contábeis, direito, tecnologia da informação, marketing, comunicação social, publicidade e propaganda, relações internacionais e áreas correlatas.

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de março pelo site da empresa

Yuny – estágio

Há 3 vagas para estagiar nos setores de incorporação, engenharia e financeiro da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de março pelo site da empresa

MetLife – trainee

Há vagas para formados em qualquer curso entre dezembro de 2015 e dezembro de 2017. É preciso ter inglês avançado ou fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 1º de abril pelo site do programa

White Martins – estágio

Há oportunidades para estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Comunicação, Economia, Engenharia (Mecânica, Química e de Produção), Direito e Tecnologia da Informação. Ao todo, são 40 vagas para as unidades da empresa na Bahia, Ceará, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Para se candidatar, os estudantes devem ter formatura prevista para dezembro de 2019 ou julho de 2020. Além disso, devem ter conhecimentos em inglês e informática, bem como disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, auxílio transporte, seguro de vida e de acidentes pessoais e ticket refeição.

Inscrições: até 1º de abril pelo site da White Martins

TMG – trainee

O programa é voltado a estudantes em final de curso de graduação ou a profissionais recém-graduados ou pós-graduados em agronomia ou biologia. É desejável ter fluência em inglês, além de disponibilidade para viagens e mudanças.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de abril pelo site do programa

Mars Brasil – estágio

A empresa oferece um programa de desenvolvimento de 2 anos aos seus estagiários. São quatro vagas no segmento de chocolates, balas, gomas de mascar e alimentos, para São Paulo (SP) e Guararema (SP). Podem participar da seleção, estudantes de administração de empresa, marketing, publicidade e propaganda, engenharias (mecânica, produção, alimentos, química e afins), e etc. Para o segmento de alimentos para animais de estimação, são 18 vagas para São Paulo (SP), Campinas (SP), Descalvado (SP) e Mogi Mirim (SP) e estudantes de todos os cursos podem participar.

Salário: bolsa no valor de 1.578 reais, convênio médico, convênio odontológico, seguro de vida, vale refeição, vale transporte, desconto na compra de produtos, etc.

Inscrições: para as vagas do segmento de chocolates, balas, gomas de mascar e alimentos as inscrições são pelo site da Cia de Talentos Para as vagas no segmento de alimentos para animais de estimação, as inscrições são pelo site Feeta

iFood- estágio

São 10 vagas para estágio. Podem concorrer estudantes com formação prevista até dezembro de 2018 . Alunos de qualquer curso podem participar. As vagas abertas abrangem as áreas comercial, estratégia e projetos. Inglês avançado é um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: pelo perfil da empresa no LinkedIn . O prazo não foi informado

Tata Consultancy Services (TCS) – trainee

Há oportunidades para estudantes de último ano ou formados em 2017 nos cursos de análise de sistemas, ciência da computação, sistemas de informação ou tecnologia em processamento de dados. As vagas são para os estados de São Paulo (Barueri) e Paraná (Londrina).

Salário: não informado

Inscrições: pelo site VAGAS. O prazo não foi informado.

Citi – estágio

Há diversas vagas pontuais que vão sendo abertas durante todo o ano em várias áreas do banco. Podem se candidatar estudantes do ensino superior cursando a partir do segundo ano, com formação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2020. É preciso ter nível de inglês a partir do intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Across

Ipiranga- estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Itaú Unibanco – estágio

Há oportunidades para atuar na área corporativa do banco. Os estudantes devem estar cursando a partir do antepenúltimo ano do período noturno de bacharelado nos cursos de administração de empresas, ciências contáveis e economia

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco