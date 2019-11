QuintoAndar tem 250 vagas de emprego abertas – e procura engenheiros

São Paulo – Para fechar com chave de ouro seu ano de crescimento, o QuintoAndar abriu mais 250 vagas de emprego para complementar a equipe que teve a adição de 705 profissionais em 2019 e já soma mais de mil colaboradores.

No começo de setembro, a imobiliária virtual anunciou a captação de de 250 milhões de dólares em rodada de investimentos. Segundo a startup, os recursos serão direcionadas para sua expansão pelo Brasil e de sua equipe.

As novas vagas se concentram na área de Operações, com oportunidades para atendimento ao cliente, vendas internas e crédito.

No entanto, a área de Tecnologia e Produto é uma prioridade de contratação da startup, que busca 60 pessoas especialistas em engenharia de software, com cargos desde desenvolvedor até gerente.

E eles têm pressa: querem preencher a maioria das posições até o final do ano. Todas as posições são para o escritório de São Paulo e estão disponíveis para inscrição pelo site de carreira da empresa.

O QuintoAndar ficou em 4º lugar entre as 50 empresas com os funcionários mais felizes do Brasil, segundo ranking da Glassdoor (a antiga Love Mondays). Com um ambiente descontraído, a empresa busca criar também um lugar propício para o rápido aprendizado, buscando pessoas inteligentes e ambiciosas para seu time.

Entre os benefícios, a startup oferece plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, auxílio creche e Gympass.