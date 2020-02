QuintoAndar oferece 2 bolsas de estudo para estudantes do mestrado

São Paulo — Além de alugar imóveis, a startup QuintoAndar oferece duas bolsas de estudo para alunos cursando o segundo ano do mestrado em Ciência da Computação da Unicamp.

A ajuda de custo mensal oferecida para os bolsistas será de R$ 2.500, mais R$ 500 de apoio técnico para a compra de livros, equipamentos e ingressos de congressos científicos.

A empresa afirma que os mestrandos não terão vínculo profissional com o QuintoAndar e que não há qualquer necessidade de a pesquisa contemplada ter relação com o segmento de mercado a qual ela pertence.

Para participar, os alunos devem enviar uma proposta do tema de pesquisa e um breve resumo do estudo que planejam desenvolver. O link estará disponível diretamente no site da Unicamp.

Uma comissão de professores do Instituto de Computação da Unicamp selecionará os alunos com base no impacto potencial do projeto e no desempenho acadêmico. A empresa não participa do processo de escolha dos bolsistas.

No ano passado, o QuintoAndar se tornou um unicórnio brasileiro — ou seja, uma startup avaliada em 1 bilhão de dólares. Fundos como General Atlantic e SoftBank colocaram mais de 1 bilhão de reais na empresa em 2019.