QuintoAndar contrata para 200 vagas em São Paulo e Campinas

São Paulo – A startup de aluguel de imóveis QuintoAndar está com 200 vagas de emprego abertas para seus escritórios em São Paulo e Campinas.

De acordo com Heloísa Vieira, gerente de atração de talentos, a empresa espera preencher as posições até o começo de junho. Com expectativa de crescimento este ano, novas oportunidades devem surgir mensalmente.

O QuintoAndar é uma das startups brasileiras que ganharam destaque internacionalmente, sendo cotada para entrar na lista de unicórnios, como são chamadas as startups que valem um bilhão de dólares ou mais.

Ela também é muito querida pelos seus funcionários e está no ranking da Love Mondays de satisfação profissional.

Segundo Vieira, há oportunidades em todas as áreas, mas o foco de crescimento está nas equipes de operações, produto e tecnologia, com os cargos de analistas de atendimento ao cliente e vendas internas, engenheiros de software, designers e analistas de dados.

“Como buscamos candidatos com profundo conhecimento técnico, cada posição possui requisitos específicos. Um líder de Data Science precisa conhecer linguagens como R ou Python. As únicas exceções são as vagas de estágio, que exigem apenas o curso superior em andamento e muita vontade de aprender. E todas as nossas vagas estão abertas a pessoas com deficiência”, explica ela.

Na plataforma Love Mondays, onde funcionários podem publicar seus salários e avaliar as empresas, é possível conferir as remunerações médias para os cargos. Um engenheiro de software na startup, segundo o site, ganha em média 7.055 reais. E um analista de atendimento ganha cerca de R$ 2.158.

Além de profissionais de tecnologia, em alta demanda, a empresa abriu vagas para pessoas com formação ou experiência em direito, administração, marketing e outras áreas. E algumas das posições pedem conhecimentos avançados de inglês.

Para conferir todas as vagas abertas e mais informações sobre suas funções e requisitos, confira o site de recrutamento, onde as inscrições para o processo de seleção podem ser feitas.