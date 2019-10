Quer viver bem? Estas são as 10 empresas para mandar seu currículo

São Paulo – Horário flexível, um clima leve, incentivo ao bem-estar, boa liderança… essas são as características das empresas que oferecem a melhor qualidade de vida, segundo seus funcionários.

O Glassdoor, site de recrutamento e carreira, fez um ranking de acordo com as avaliações anônimas dos funcionários na plataforma e descobriu quais são as 10 empresas com a melhor avaliação quanto ao equilíbrio entre vida pessoal e trabalho.

A lista se baseou nas avaliações postadas por usuários no Brasil entre 1º de outubro de 2018 e 30 de setembro de 2019.

Com a pontuação máxima de 5 pontos, todas as empresas na lista tiveram notas acima de 4. A Soften Sistemas e SAP lideram o ranking, empatadas com 4,6 pontos. Em seguida, aparece a Creditas, com nota 4,4.

A média de todas as empresas avaliadas na plataforma foi de 3,4. Para Luciana Caletti, vice-presidente do Glassdoor na América Latina, a qualidade de vida pesa cada vez mais na escolha de emprego dos brasileiros.

“Promover essa cultura de equilíbrio entre vida pessoal e profissional pode ser uma enorme vantagem competitiva para as empresas na hora de atrair e reter talentos”, fala ela.

Confira a lista das 10 empresas com melhor qualidade de vida:

1. Soften Sistemas

Nota: 4,6

Principais destaques pelos funcionários: horários flexíveis, bom ambiente de trabalho, “humanismo”.

2. SAP

Nota: 4,6

Principais destaques pelos funcionários: horário flexível, bom ambiente de trabalho, incentivo ao bem-estar

3. Creditas

Nota: 4,4

Principais destaques pelos funcionários: cultura positiva, diversidade, preocupação com o bem-estar, clima leve

4. CI&T

Nota: 4,3

Principais destaques pelos funcionários:flexibilidade de horário, ambiente descontraído

5. Nubank

Nota: 4,3

Principais destaques pelos funcionários: cooperação entre os funcionários, ambiente descontraído, valores claros

6. Bayer

Nota: 4,2

Principais destaques pelos funcionários: estrutura da empresa, bom clima organizacional, bons benefícios

7. DocPlanner

Nota: 4,2

Principais destaques pelos funcionários: cuidado com as pessoas, bom ambiente de trabalho, boa liderança

8. ThoughtWorks

Nota: 4,2

Principais destaques pelos funcionários: autonomia, flexibilidade, boa cultura, ambiente colaborativo

9. Aurora

Nota: 4,1

Principais destaques pelos funcionários:valorização do funcionário, ambiente acolhedor, bom clima geral

10. Takeda

Nota: 4,1

Principais destaques pelos funcionários:bom ambiente de trabalho, home office, atenção para com o funcionário