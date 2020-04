Quer trabalhar no Tik Tok? Startup chinesa abriu 10 mil vagas

A ByteDance, startup dona do TikTok, planeja contratar 40 mil funcionários em 2020 e começou abrindo agora 10 mil vagas de emprego pelo mundo.

Cerca de um terço das novas oportunidades são para cargos de pesquisa e programação, segundo informação da Bloomberg.

No site da empresa de carreiras, é possível conferir as vagas abertas em outras cidade e para o escritório em São Paulo do TikTok. São 14 vagas nas áreas de Operações, Marketing e Negócios.

A Bytedance é a startup mais valiosa do mundo, avaliada em 75 bilhões de dólares pela CB Insights, e quer expandir seus negócios em jogos e comércio eletrônico neste ano, além de fortalecer sua presença na área de redes sociais. Em 2019, o aplicativo teve mais de 738 milhões de downloads, segundo a consultoria SensorTower.