Quer ser um líder premiado? Jovens de qualquer área podem se inscrever

O Instituto Anga, focado no desenvolvimento de lideranças conscientes, está com inscrições abertas para o Prêmio Valuable Young Leaders 2019, uma parceria da organização com a revista HSM Management que visa reconhecer jovens profissionais atuantes no mercado.

Para participar, é preciso ter até 29 anos de idade, estar atuando em um cargo efetivo há pelo menos seis meses na organização e ser remunerado pela atuação. Não há restrição quanto ao tamanho, setor, rentabilidade, ou qualquer outro parâmetro da empresa. Não estão incluídos, portanto, funções em estágios ou movimentos estudantis.

A seleção é feita por meio de uma trilha de desenvolvimento, com etapas em sua maioria online – a primeira delas tem prazo até 23 de agosto. É possível participar sendo de qualquer cidade do Brasil, mas a seleção conta com uma fase presencial, em São Paulo, cujos custos de transporte são de responsabilidade do participante. Saiba mais e inscreva-se por aqui!

Os finalistas receberão um convite para o encerramento da competição em novembro, assinatura digital da Revista HSM durante o período de um ano e 30% desconto na participação de programa de desenvolvimento do Instituto Anga nas edições de 2020.

Dentre os participantes, cinco jovens receberão o prêmio, assinatura das revistas HSM e MIT Sloan Management por um ano, mentoria de 4h com um líder atuante e isenção no programa do Instituto.

Como funciona a seleção do Prêmio Valuable Young Leaders

Para que sua participação no Prêmio Valuable Young Leaders conte, é preciso cumprir todos os pré-requisitos listados acima e participar da trilha de desenvolvimento proposta pelos organizadores.

De início, é necessário se cadastrar na plataforma Eureca, completar o perfil e se inscrever na iniciativa até 23 de agosto. Essa também é a data limite para enviar dois dos desafios propostos. Se você tiver boa pontuação na trilha de desafios online, estará entre os jovens convidados para as entrevistas (também online).

E, então, os participantes que mais se destacarem serão finalistas do Prêmio VYL 2019, sendo convocados para participar da Etapa Presencial, que acontece nos dias 19 e 20 de outubro, em São Paulo. Os cinco vencedores serão anunciados no dia 21 de outubro no evento de encerramento, que também acontece em São Paulo.

Este artigo foi originalmente publicado pelo site Na Prática, portal da Fundação Estudar