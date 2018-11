Quer ser autônomo em TI? Confira cursos online gratuitos e com desconto

São Paulo – Com demanda crescente dentro das empresas, a área de tecnologia da informação é uma das mais quentes do mercado. Ainda assim, outro caminho que muitos profissionais têm optado é o trabalho como autônomo.

Para Ana Romeo, head de produto da Udacity, ao embarcar nessa jornada como freelancer em tecnologia, o foco deve ser networking e resiliência. “O primeiro passo é dar uma “tunada” nos perfis online, LinkedIn e GitHub. Depois, pode pegar projetos pequenos para sentir a pressão de prazos, entender a dinâmica de relacionamento com cliente e, com isso, formar um portfólio relevante”, fala ela.

O profissional deve entender bem sua área de especialização dentro do amplo universo de TI. Sua escolha pode ser desenvolvimento web, mobile, ciência de dados ou inteligência artificil, mas cada uma tem suas ferramentas e todas estão sujeitas a constantes mudanças.

Segundo Romeo, se atualizar e estar sempre aprendendo é importante para área. No entanto, ela ressalta a importância de procurar também as exigências para as vagas pelo mercado.

“Procure conversar com profissionais da área e também buscar vagas no LinkedIn para entender o que é exigido de quem deseja atuar no setor. Isso já vai trazer mais clareza quanto ao que será necessário aprender”, explica ela.

Para ajudar no processo de se inserir e destacar no mercado freelancer, a Head de Produto da Udacity destacou oito cursos online e em português para começar. Alguns são gratuitos e outros pagos, mas com descontos de 30% da Black Friday, válidos até sexta-feira. Confira:

Fundamentos de JavaScript

Para quem quer ser desenvolvedor web, essa linguagem é a mais conhecida e essencial para o profissional. Nesse curso para iniciantes, é possível aprender o básico e já começar a escrever linhas de código.

Duração: 4 semanas

Inscrições: gratuitas neste site

Introdução à Programação

Esse curso também é perfeito para iniciantes, sem exigir conhecimentos prévios de programação. Com o acompanhamento de especialistas, o aluno aprender os conceitos fundamentais de HTML, CSS, Python e APIs.

Duração: 3 meses

Inscrições: R$ 420 (com desconto até sexta-feira, dia 23) neste site

Fundamentos do Design Responsivo para a Web

Curso gratuito desenvolvido pelo Google aborda os fundamentos do web design responsivo: você criará sua própria página web responsiva para que ela funcione bem em qualquer dispositivo — como telefone, tablet, desktop ou qualquer outro.

Duração: 2 semanas

Inscrições: gratuitas neste site

Fundamentos de Front-End

Em 2 meses, o aluno terá as habilidades fundamentais para desenvolvimento front-end e poderá começar a desenvolver websites responsivos e dinâmicos com HTML, CSS e JavaScript.

Duração: 2 meses

Inscrições: R$ 420 (com desconto até sexta-feira, dia 23) neste site

Otimização de Performance de Website

Quer saber como otimizar qualquer site para ser rápido? Nesse curso, também desenvolvido junto com o Google, é ensinado o conceito de caminho de renderização crítico, também conhecido como o conjunto de passos que navegadores devem seguir para converter HTML, CSS e JavaScript em sites cheios de vida.

Duração: 1 semana

Inscrições: gratuitas neste site

Desenvolvedor Web Full Stack

Essa é uma das carreiras mais quentes da área e ainda um dos profissionais mais raros do mercado brasileiro. O desenvolvedor web precisa ter um visão do todo e saber como resolver um problema de forma completa. Nesse curso Nanodegree, você adquire competências essenciais para construir aplicações web do início ao fim, desde a interface até o servidor, passando por back-end, front-end e servidores Linux.

Duração: 6 meses

Inscrições: R$ 1.400 (com desconto até sexta-feira, dia 23) neste site

JavaScript Orientado a Objetos

Esse é um curso mais avançado, para um nível intermediário de programação em JavaScript. O curso é projetado para ensinar desenvolvedores web a utilizar os vários recursos de programação orientada a objeto no JavaScript e a escrever bibliotecas reutilizáveis e sustentáveis que irão tornar a sua vida mais fácil.

Duração: 5 semanas

Inscrições: gratuitas neste site

Android Basics

Mais uma parceria entre o Google e a Universidade do Vale do Silício. Esse curso é para quem quer iniciar sua jornada de programação mobile. Entre aulas e projetos práticos, são abordados temas como interfaces de usuário, interatividade e programação orientada a objetos, e aplicativos multi-telas, além de redes, dados e APIs.

Duração: 3 meses

Inscrições: R$ R$ 770 (com desconto até sexta-feira, dia 23) neste site