Quer se especializar em Aeronáutica? A Embraer tem vagas para engenheiros

São Paulo – A Embraer abriu as inscrições para 30 vagas no seu Programa de Especialização em Engenharia, em parceria com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

Engenheiros formados entre 2017 e julho de 2020 podem se inscrever até o dia 29 de setembro pelo site. Também é necessário ter inglês avançado.

A empresa aceita formandos em Aeronáutica ou Aeroespacial, Ambiental, Automobilística, Civil, Computação, Controle e Automação, Elétrica, Eletrônica, Energia, Física, Materiais, Mecânica, Mecatrônica, Naval, Produção, Química ou Sistemas.

As vagas são para as áreas de Engenharia de Desenvolvimento do Produto e Processos da companhia, em São José dos Campos (SP), assim como especializações em aeronáutica e projeto do avião.

O curso começa em fevereiro de 2020, dura um ano e meio, e dá direito a título de mestrado profissional em Engenharia Aeronáutica, reconhecido pela CAPES/MEC.

As aulas são dividas em quatro fases e no final da terceira os participantes têm a chance de entrar no processo seletivo para vagas efetivas na empresa.

Os alunos terão bolsa-auxílio, convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale alimentação e almoço no restaurante da Embraer. Confira mais detalhes sobre a programação do curso e o processo de seleção no site.