Quer mudar a rota da sua carreira em 2019? Siga estes 5 passos

Por Sofia Esteves, presidente do conselho do grupo Cia. de Talentos

O ano começou e todos podem escrever um novo roteiro de carreira, adquirir novas habilidades e buscar o desenvolvimento profissional, independente de cargo ou segmento de atuação. Que neste 2019 haja sempre muitos aprendizados, motivação e engajamento no trabalho.

Se você terminou o ano de 2018 insatisfeito com o rumo de sua carreira, talvez seja o momento de rever sua trajetória profissional e analisar quais os objetivos e o que trará felicidade no ambiente corporativo.

Mudar de carreira não é simples, mas possível. Se você tem filhos, por exemplo, fazer essa transição pode ser algo mais sensível do que para os solteiros ou sem dependentes. O fato é que para ambos exige planejamento mental, financeiro, profissional, além de determinação e coragem.

Vamos conhecer os cinco primeiros passos?

1. Organize seu ambiente de trabalho

O que você não usa em seu ambiente de trabalho ou na sua casa? Comece as mudanças com uma faxina! Jogue fora ou doe o que puder ser doado. Aos poucos, a faxina de fora vai interferir no seu interior e, desta forma, tomar atitudes e decisões será parte de um processo mais tranquilo.

2. Reavalie suas atitudes

Neste momento de reflexão, veja quais são as ações prejudiciais do seu dia a dia. É comum com a correria do trabalho não repararmos nos comportamentos automáticos e é por isso que prestar atenção até em coisas pequenas é importante. Antes de mudar de carreira em 2019, planeje uma mudança em você, nas atitudes: o que diz e para quem diz, com quem se relaciona, os hábitos, seja com o celular e outros hábitos que podem ser prejudiciais a longo prazo. Se perde tempo falando mal do chefe, da empresa e dos colaboradores, pois apenas reclamar, ter uma energia carregada e ter um perfil desmotivador, nunca foi a melhor estratégia!

3. Tenha uma reserva financeira e faça um planejamento

A questão financeira é um item que deve ser avaliado antes de qualquer grande mudança. O planejamento financeiro é fundamental para ter mais segurança e espaço para poder arriscar nesta nova etapa da vida. Quem quer mudar de área, por exemplo, deve se preparar para voltar ao mercado de trabalho com a possibilidade de ter uma remuneração inferior, mas com foco, determinação e investimento em educação para se preparar para a nova especialização, o processo evolutivo acontecerá!

4. Como estão as oportunidades de trabalho na área de interesse?

Antes de mergulhar de cabeça no incerto, é preciso que esteja ciente das oportunidades do setor. Avalie o mercado de trabalho da área e veja as reais chances de emprego. Portanto, lembre-se que para ser bem-sucedido em qualquer profissão deve-se focar em algo que inspire e realize, por isso é fundamental o autoconhecimento, saber aonde quer chegar e como. Nesta fase é preciso buscar motivação e focar em quem teve sucesso na transição de carreira. Procure casos parecidos e encontre alguém para trocar experiências e objetivos. Isso pode colaborar na sua autoconfiança, além de construir uma rede de contatos na área.

5. Tenha seu próprio tempo para decidir

Neste momento as escolhas devem ser a justificativa que traz paz ao seu coração e não ao do outro. Muitos irão julgar suas decisões, mas não se esqueça que apenas você pode lutar pela própria felicidade em todos os sentidos. Uma decisão bem tomada pode proporcionar mais qualidade de vida, saúde, tempo e, acima de tudo, chances de a cada dia se conhecer mais e atingir todas as potencialidades profissionais e crescimento contínuo!

As perspectivas econômicas para este ano são boas e isso reflete automaticamente no mercado de trabalho com maior volume de contratações e de posições ofertadas. O profissional deve estar cada vez mais bem preparado, pois não devemos nos esquecer da competitividade do mundo corporativo. Portanto, trace as metas para 2019 e persiga os objetivos! Boa sorte nesta nova empreitada!